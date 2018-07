Por enquanto, não há motivo para o Comitê de Política Monetária (Copom), na reunião desta semana (amanhã e quarta), alterar a taxa básica de juros. Mas o comunicado da direção do Banco Central deve indicar que o balanço de riscos segue assimétrico, pendendo para uma alta de juros, em virtude da incerteza eleitoral, avanço da agenda de reformas, e do cenário externo menos benéfico. A avaliação é da GO Associados, para quem a Selic continuará em 6,5% ao ano. “A inflação corrente, apesar da pressão recente em virtude dos efeitos da greve, já mostra sinais de dissipação, e se mantém em nível corrente confortável”, afirmam os analistas da consultoria.

BC mantém portar abertas...

As expectativas de inflação seguem ancoradas em torno da meta para este e os próximos anos, prevê a GO. A atividade, por outro lado, segue fraca, e a recuperação deve ser ainda mais lenta até dezembro. Por fim, a taxa de câmbio mostra sinais de estabilização, apesar do nível mais alto. Diante desse quadro, não há motivo para o Copom alterar a taxa Selic agora. “De toda forma, o Copom deve manter suas opções em aberto para a próxima reunião, dado o elevado nível de incerteza no cenário. Esperamos que a Selic encerre o ano estável em 6,5%”, acrescenta a consultoria.

...para eventual aumento futuro

Na política, a semana também promete ser agitada. Com Câmara dos Deputados e Senado Federal ainda em recesso, as convenções partidárias entram em sua semana derradeira, com prazo final em 5 de agosto. Embora devam confirmar as principais candidaturas ao Palácio do Planalto – Geraldo Alckmin (PSDB), Marina Silva (Rede), Henrique Meirelles (MDB) e Lula (PT) –, as negociações de alianças continuarão intensas até a data-limite prevista em lei para a definição do vice, em 15 de agosto, quando começará o prazo para o registro de chapas.

Reforma só no ano que vem

Cantada em verso e prosa como uma das principais saídas para reduzir o rombo nas contas públicas federais, a Reforma da Previdência vai ficar mesmo para o próximo governo resolver. Entre o segundo turno da corrida presidencial (28 de outubro), com grande chance de acontecer, e a posse do novo presidente da República, em primeiro de janeiro de 2019, restarão apenas dois meses. Esse período, que já seria exíguo para a aprovação de uma reforma constitucional polêmica como essa, coincidirá com as negociações para a formação na nova equipe ministerial.

A força do emprego no voto

Cresce entre observadores atentos da cena política a sensação de que sairá vencedor nas urnas o candidato que convencer o eleitorado de que resolverá o problema do desemprego. Ao contrário do que se imaginava no auge da Lava Jato, que a corrupção seria chave na definição dos votos, o que se vislumbra agora é que essa questão perdeu força. Por vários motivos, a começar pelo fato de que todos os candidatos, de alguma forma implicados em algum escândalo ou com pendências na Justiça, evitará falar disso. E mais importante: emprego é algo muito mais concreto que ética.

Disrupção na formação acadêmica

A disrupção está chegando à formação universitária. “O conteúdo e o modelo baseado em projetos estão em linha com as nossas crenças de proporcionar experiências diferenciadas e relevantes para o mercado de trabalho aos nossos alunos por meio de ferramentas tecnológicas e inovadoras. É importante que nossos cursos de pós-graduação também sigam esta tendência", afirmou na sexta-feira (27), Paulo de Tarso, vice-presidente de Educação Continuada da Kroton, uma das uma das principais organizações educacionais brasileiras. Pensando em oferecer uma solução educacional baseada no que há de relevante nos mundos acadêmico e corporativo, a instituição fez parceria inédita no Brasil com a Udacity, plataforma de cursos online posicionada como a "Universidade do Vale do Silício". Trata-se do lançamento do MBA Executivo em Marketing Digital, baseado na aplicação do Nanodegree Marketing Digital da Udacity, que será oferecido pelas instituições de ensino Anhanguera e Unopar, pertencentes à Kroton.

Brasil, destino LGBT

Promover e apoiar a comercialização do Brasil como destino friendly nos mercados doméstico e internacional, além de sensibilizar prestadores de serviços turísticos para evitar o preconceito no atendimento ao público da comunidade LGBTI+ é o eixo das ações do Comitê Gestor. O fórum é formado para trabalhar o acordo de cooperação técnica para preparar o Brasil como destino LGBT – assinado entre o Ministério do Turismo, Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo) e Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil – e se reuniu, pela primeira vez, na quinta-feira (26), em Brasília.

Provedores de Internet e data centers...

Com o aumento da demanda por conectividade e velocidade da Internet, capacidade de armazenamento e a segurança de dados, os segmentos de provedores de Internet e de data centers vêm crescendo no Brasil. De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o País registrou 30.071.964 contratos de banda larga fixa em maio deste ano, aumento de 2.520.524 contratos em relação a maio de 2017. São Paulo é o estado com maior número de provedores de Internet do país. São quase 3 mil empresas, do total de 13 mil operadoras SCM com licença da Anatel, em sua maioria atuando nos pequenos municípios do interior paulista.

...crescem e abrem portas a empreendedores

Em doze meses, os provedores regionais foram responsáveis por mais de dois terços do aumento da banda larga fixa no país, saindo de 3,05 milhões de acessos para 4,67 milhões (+53,19%). Data centers também tiveram expansão significativa. Em 2017, segundo estudo da Frost & Sullivan, o segmento movimentou mais de US$ 2,87 bilhões na América Latina, sendo o Brasil responsável por 47,6% desse valor. A expectativa é de que, até 2021, o setor movimente mais de US$ 4,37 bilhões. É nesse cenário que será realizado o 8º Congresso RTI de Provedores de Internet e 10° Congresso RTI Data Centers, simultaneamente, em 8 e 9 de agosto, em Ribeirão Preto (SP). O tema é a necessidade de desenvolver esses mercados com novos empreendimentos.

Conversas intimistas

Para se aproximar ainda mais da nova geração de CEOs, presidentes e outras lideranças corporativas, o LIDE – Grupo de Líderes Empresariais, que acaba de completar 15 anos, inova ao propor em seus eventos bate-papos intimistas e descontraídos para cerca de 50 convidados, intitulados “LIDE Talks”. A novidade será apresentada no 9º Fórum de Marketing Empresarial, de 24 a 26 de agosto, no Guarujá (SP). O segundo semestre também será marcado por outros dois eventos com formatos e locais inovadores: o LIDE Next Mobilidade, no Salão do Automóvel, e o Fórum de Inteligência Artificial, com experiências inéditas para convidados.

