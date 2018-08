O primeiro debate, ontem, em Comissão Geral da Câmara dos Deputados, sobre “A possibilidade da venda da Embraer” foi marcado pela ausência de representantes do governo, do presidente da Embraer, Paulo Cesar de Souza e Silva; e de deputados – apenas a deputada Jô Moraes (PCdoB-MG) participou da discussão, além do deputado federal Flavinho (PSB-SP), que propôs a discussão. Segundo a Agência Câmara Notícias, outros sete deputados que estavam na Casa ontem pela manhã, sequer passaram no local do debate. “É um desrespeito com os trabalhadores e com o País. Se for bom para o Brasil, venha aqui e diga”, criticou Flavinho.

Ausência da empresa, do governo...

Por meio de nota, Paulo Cesar informou que as negociações ainda estão em fase preliminar e, por essa razão, não está autorizado a debater publicamente termos específicos do acordo. O acordo entre a Embraer e a Boeing precisa de autorização federal, já que, com a privatização da empresa em 1994, o governo passou a ter ações com direito a veto. A análise do negócio só deve ocorrer após as eleições de outubro. O anúncio para a criação de uma nova empresa (joint venture) com operações em comum foi criticado na Comissão Geral no plenário da Câmara dos Deputados.

...e de deputados no primeiro debate

O deputado Flavinho, que reside em São José dos Campos – sede da Embraer – demonstrou preocupação com a manutenção dos empregos, o futuro da empresa e a soberania nacional. “Precisamos ter transparência na negociação e informações corretas para formar uma opinião. Hoje, com tudo o que ouvi, penso que não seria bom para os trabalhadores e nem para o Brasil”, disse o deputado, segundo a Agência Câmara. A norte-americana Boeing vai pagar US$ 3,8 bilhões para ficar com 80% do controle da joint venture, com atuação exclusiva na aviação comercial.

‘Risco a empregos e segurança nacional’

Durante o debate, o diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, Herbert Claros, disse que não há garantias de que a nova empresa vai preservar empregos e direitos dos 13 mil trabalhadores da Embraer, e que demissões já estão ocorrendo. “Separar a área de aviação comercial das áreas de defesa e de aviação executiva, em vez de criar uma salvaguarda nacional, poderá decretar o fim da empresa. Deixar o setor de defesa nas mãos da Boeing é risco à segurança nacional, bem como deixar a Embraer dividida e sem caixa para investir na defesa do País”, alertou.

‘Nada passará despercebido’

Em nota lida em Plenário, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), destacou que a Embraer é uma das líderes mundiais em tecnologia de aviação comercial e militar, com faturamento de R$ 6 bilhões por ano e um polo de inovação com 360 patentes. “A Embraer se destaca por aspectos econômicos, sociais e estratégicos e nada do que diga respeito à empresa deve passar despercebido”, disse. A possibilidade de parceria entre Embraer e Boeing é alvo de uma ação popular movida por quatro deputados do PT, que querem a suspensão do negócio.

Drone e outras tecnologias...

Em busca de ampliar mais e mais a produtividade no campo, o uso da Agricultura de Precisão ganha espaço. As diversas tecnologias e técnicas, nesse sentido, já disponíveis ao agronegócio no Brasil, foram apresentadasdurante a Conferência de Agricultura de Precisão, de 31 de julho a hoje, no Centro de Treinamentos da fábrica da Case IH de Sorocaba (SP). Uma das novidades é o serviço de mapeamento aéreo que, a partir de agosto, é oferecido pela rede de concessionários da marca. Com o drone, é possível analisar áreas extensas, monitorar a saúde da vegetação, identificar pragas e doenças e ter rapidez no processo de captação e processamento de imagens para geração de mapas e relatórios. “O objetivo do serviço é agregar valor à máquina agrícola. Ou seja, mostrar como é possível aumentar a qualidade do plantio e da pulverização, além de reduzir a utilização de insumos”, afirma Silvio Campos, diretor de Marketing de Produto da Case IH.

...para fazer o campo produzir mais

Outra tecnologia que cresce em termos de demanda no campo é o piloto automático, principalmente por se mostrar viável já na primeira safra. Além de ser item de série em modelos de alta potência de tratores e pulverizadores, é notável a procura e o crescimento da adoção em tratores menores e em colheitadeiras. Segundo Gerson Filippini, especialista de Marketing de Produto da Case IH, as tecnologias de Agricultura de Precisão oferecem um retorno imediato ao produtor. “Um bom exemplo do tipo de ganho visto com o uso do piloto automático se vê em cana-de-açúcar, melhorando em mais de 5% o número total de linhas, com o uso do piloto no plantio. Ainda há ganho com o aumento da produtividade por evitar o pisoteio da soqueira ao longo da vida útil do canavial e já conta com uma redução significativa nas perdas de colheita”, relata Filippini.

Transformação digital na saúde (I)

No Brasil, os quase 100 mil aplicativos móveis relacionados à saúde e os quatro milhões de downloads por dia dizem por si só. Um dos setores mais impactados pela tecnologia na saúde é o da administração hospitalar, área na qual a RV Ímola atua com o serviço de gestão logística dentro do hospital, que passa pelo planejamento de compras, recebimento, armazenagem, separação e abastecimento de todos os pontos de consumo dentro do hospital. Empresa de logística especializada em saúde, a RV Ímola será uma das patrocinadoras do 9º Fórum Saúde Digital, em 22 deste mês, na capital paulista, com foco no debate de temas que envolvem a transformação digital e a explosão de startups no setor. O apoio vem ao encontro do cenário atual da Saúde 4.0, no qual os números mostram como a tecnologia afetou, significativamente, o campo da saúde em setores como: comunicação, tratamento, pesquisa e coleta de informações.

Transformação digital na saúde (II)