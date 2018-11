A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) abriu novas perspectivas para o mercado jurídico no País. Empresas e organizações brasileiras, que terão até fevereiro de 2020 para adaptarem seus sistemas às normas da Lei 13.709, de agosto deste ano, buscam profissionais da área jurídica para assessorar seus quadros. E os grandes escritórios de advocacia, por sua vez, vêm montando equipes de direito digital, sobretudo os especializados em Propriedade Intelectual. “O movimento no mercado é visível”, afirma o advogado especializado em direito digital, Dirceu Santa Rosa, do escritório Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello.

A tendência internacional, desde a aprovação da lei europeia de proteção de dados (GDPR) em maio último, é de aumento do rigor em relação ao uso de dados pessoais. Na Europa, as novas normas dão mais poder a cidadãos e consumidores sobre seus próprios dados. Antes de coletar e armazenar qualquer dado, a empresa deve especificar de forma precisa a destinação da informação. “O mesmo caminho é esperado no Brasil. A Lei Geral de Proteção de Dados, promulgada neste ano, tem forte inspiração na norma europeia”, diz Santa Rosa.

Não apenas as violações do uso de dados tendem a ser mais fiscalizadas e punidas, como podem surgir barreiras comerciais direcionadas a países onde o direito à proteção de dados não está prevista em lei – abrindo novas frentes para a atuação de advogados especializados em direito digital, argumenta o especialista em direito digital. “Não é sempre que se pode ver uma nova área jurídica nascer. É um movimento mundial que está apenas começando”, analisa o advogado, para quem o mercado jurídico brasileiro ficará bastante aquecido por conta da legislação nova.

O efeito das leis de proteção de dados sobre o mercado jurídico esquentará o debate sobre o direito digital no 20º Congresso Interamericano de Propriedade Intelectual, da Associação Interamericana de Propriedade Intelectual (ASIPI), no Rio de Janeiro, de 25 a 28 deste mês. A maioria dos países das Américas já tem leis de proteção de dados pessoais. A Argentina foi pioneira, em 1994, seguida de Chile, Peru, Uruguai e Colômbia. Estados Unidos têm uma legislação fragmentada que garante a proteção dos dados pessoais e discute a federalização das normas.

"O Brasil tem condições de liderar o desenvolvimento sustentável", diz embaixador de Meio Ambiente da ONU. Hoje, Pavan Sukhdev estará em São Paulo a convite da FIESP para tratar de desenvolvimento sustentável e governança no novo cenário econômico mundial. “A palavra-chave para o Brasil é leadership. O País tem condições de ocupar a liderança no novo contexto da economia verde e inclusiva. Tem matriz energética limpa, boa expectativa quanto à energia solar, agronegócio sólido, a Amazônia, sua forte biodiversidade e disponibilidade de recursos hídricos.”