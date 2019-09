O total de R$ 1 bilhão que seriam destinados a uma fundação ligada à força tarefa da Lava Jato no Paraná, conforme acordo firmado entre a operação e o governo dos Estados Unidos, servirão para financiar ações de preservação do meio ambiente, sobretudo a Floresta Amazônica. A procuradora-geral da República (PGR), Raquel Dodge, e o advogado-geral da União, André Mendonça, informaram, ontem, ter chegado a um acordo junto ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que R$ 1 bilhão oriundo da Petrobras seja destinado a ações de preservação do meio ambiente, sobretudo a Floresta Amazônica.

No final da tarde, o ministro Alexandre de Moraes confirmou a informação sobre a destinação dos recursos, de acordo com a Agência Brasil. Também participaram o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Desses R$ 1 bilhão, ao menos R$ 400 milhões devem ser repassados aos Estados da região amazônica. “Haverá da parte do governo federal uma transferência dessa ordem. A defesa da Amazônia é muito importante e ela agora conta com recursos que irão para a área da agricultura”, disse Dodge.

Moraes é o relator de uma ação que trata da destinação de mais de R$ 2,5 bilhões que a Petrobras se comprometeu a repassar às autoridades brasileiras após um acordo com o governo dos Estados Unidos. A quantia é referente a punições por prejuízos causados a investidores estrangeiros em decorrência dos casos de corrupção investigados na Lava Jato. O valor se encontra bloqueado, em uma conta na Caixa Econômica Federal, por força de uma liminar (decisão provisória) do ministro Alexandre de Moraes, proferida em março a pedido da própria PGR.

A princípio, os recursos seriam destinados a uma fundação ligada à força tarefa da Lava Jato no Paraná – e articulada pelo coordenador da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol – conforme acordo firmado entre a operação e o governo dos EUA, mas Moraes considerou que tal destinação seria ilegal, após ter sido acionado pela PGR. A PGR defendia que toda a quantia fosse destinada à União, para ser aplicada nas áreas de educação e ciência, mas após o avanço das queimadas na Amazônia neste ano, ela solicitou que parte do dinheiro fosse destinado ao meio ambiente.

A Oi investiu mais de R$ 82 milhões em São Paulo no primeiro semestre de 2019, um aumento de 33% em relação ao mesmo período do ano anterior. A Oi oferece cobertura 4G em 106 cidades paulistas. A estratégia é ampliar o número de cidades com acesso à Oi Fibra, levando o seu serviço de internet de alta velocidade a 68 cidades no país. Lançada em 2018, a Oi Fibra conquistou, até julho, 291 mil clientes e chegou a 2,8 milhões de casas (Homes passeds – HPs). A meta é encerrar 2019 com fibra passada em 4,6 milhões de casas, e 16 milhões até 2021.