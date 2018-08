O que poderia ter evitado a recente greve dos caminhoneiros? Somente o não aumento do preço do diesel? E se novas fontes de energia tivessem sido consideradas? Esta “crise” demonstrou, claramente, que a dependência de um único modal de transporte, baseado em um combustível fóssil, não é a melhor estratégia para garantia o abastecimento à população. Dados apresentados pela Coordenação de Biocombustíveis do Mistério de Minas e Energia mostram que o Brasil gastou 51 bilhões de dólares em importações de combustíveis fósseis nos últimos anos. Toda essa movimentação gera uma carga tributária elevada, principalmente para o diesel. Uma alternativa para minimizar estes custos poderia ser o biometano.

O biometano é o resultado do processo de purificação do biogás até características similares ao do gás natural. Este processo permite que passivos ambientais se transformem em ativos energéticos. O Brasil é o país com maior potencial produtor de biogás e biometano do mundo, sendo que três setores econômicos são considerados os principais responsáveis pelo potencial desperdiçado no país: setor sucroenergético, com 39 bilhões de m3/ano, setor da produção de alimentos, com 9 bilhões de m3/ano e setor do saneamento básico, com 4 bilhões de m3/ano.

Somente no segmento, o Brasil apresenta um potencial de produção de biometano atualmente de 78 milhões de metros cúbicos por dia com resíduos desperdiçados, o suficiente para substituir 44% do óleo diesel consumido no país, com potencial de redução de 74% das emissões deste combustível. Tudo com produção nacional, descentralizada, com alto percentual de conteúdo local no processo produtivo e a preços competitivos.

Além da alta competitividade financeira, os biocombustíveis têm sido amplamente incentivados em todo mundo por seu serviço socioeconômico, uma vez que permitem ganho de eficiência energética com economia circular, através da geração próxima ao consumo, tratamento de resíduos e geração de renda no campo -reduzindo êxodo rural. Até 2030 o setor irá chegar à uma produção de 32 milhões de metros cúbicos por dia de biometano, com um investimento de 15 bilhões de reais, evitando a emissão de 146 milhões de toneladas de CO2 no período.

A redução das emissões de carbono é um assunto que está em destaque no mundo. No Brasil não é diferente. Em 2015, o país apresentou suas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDC) ao Acordo de Paris e, no último Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado 5 de junho, aprovou novas metas de redução de emissão de gás carbônico no âmbito da nova Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio), que tem como objetivo promover uma descarbonização gradual da matriz de combustíveis.

Para a ABiogás, a inserção crescente do biogás e do biometano na matriz energética brasileira é uma das principais formas de promover sustentabilidade com redução de emissões, em paralelo ao desenvolvimento dos diversos segmentos envolvidos em sua produção, regulamentação e utilização, levando em conta a previsibilidade de custos para a sua expansão e o tipo de fonte a ser expandida.

Não é apenas mais vantajoso financeiramente, é uma solução integrada de energia que promove preservação ambiental e muito mais eficiência no uso dos recursos naturais.

presidente@abiogas.org.br