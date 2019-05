O Congresso deve acelerar no segundo semestre deste ano a tramitação da Proposta de Emenda à Constituição que reforma a regra de ouro e institui medidas de economia que o Tesouro Nacional deve cumprir antes que o Congresso possa liberar novos recursos para pagamento de despesas. Segundo a Reuters, o autor da proposta, deputado Pedro Paulo (DEM-RJ), informa que a PEC deve ter o parecer de admissibilidade apresentado ainda este mês na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e em seguida o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), deve instituir a Comissão Especial para analisar o mérito da matéria.

A PEC prevê que, antes do governo chegar ao ponto de descumprir a chamada regra de ouro —em que as operações de crédito da União não podem ser maiores que as despesas de capital (investimentos, principalmente)— medidas sejam colocadas em prática para evitar um rombo maior nas contas públicas. “Antes da regra de ouro estourar, ela (a PEC) cria um primeiro estágio de alerta e se traz mecanismos que hoje já tem no teto de gastos, para controlar. Se antecipa esse primeiro estágio”, disse Pedro Paulo. O projeto é uma prioridade da gestão do presidente da Câmara.

Esse estágio entraria em ação quando as operações de crédito estiverem entre 95% e 100% das despesas de capital. Nesse ambiente, o governo não poderá criar ou aumentar despesas obrigatórias, como reajustes de servidores, da mesma forma que já está na lei que criou o teto de gastos, ainda segundo a Reuters. A União irá descumprir a regra de ouro este ano, e a equipe econômica já encaminhou ao Congresso um pedido de crédito suplementar de R$ 248,9 bilhões para pagar despesas correntes —a maior parte, aposentadorias e pensões.

A Caixa lançou, ontem, campanha para renegociação de dívidas de créditos comerciais para pessoas físicas e empresas. A campanha Você no Azul engloba cerca de três milhões de clientes, proporcionando facilidades para regularização de débitos com atraso superior a 360 dias com descontos que variam entre 40% e 90% para liquidação à vista, conforme a situação dos contratos e o tipo de operação de crédito. A Você no Azul abrange cerca de 2,6 milhões de clientes pessoa física, dos quais 92% poderão quitar suas dívidas à vista, e 320 mil pessoas jurídicas.

O volume de dívidas de empresas de capital aberto atingiu R$ 909 bilhões em março de 2019. A amostra de 240 empresas não financeiras da Economatica não inclui a Petrobras, que sozinha deve R$ 413 bilhões. A dívida total líquida das empresas da amostra no primeiro trimestre de 2019 é de R$ 650,5 bilhões, valor este que ultrapassou o maior anteriormente registrado em dezembro de 2015 quando as empresas apresentaram R$ 609,7 bilhões de dívida total líquida. A dívida de curto prazo da amostra registra R$ 159,4 bilhões, o maior valor foi no final de 2017.