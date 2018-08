O primeiro debate, ontem, em Comissão Geral da Câmara dos Deputados, sobre “A possibilidade da venda da Embraer” foi marcado pela ausência de representantes do governo, do presidente da Embraer, Paulo Cesar de Souza e Silva; e de deputados – apenas a deputada Jô Moraes (PCdoB-MG) participou da discussão, além do deputado federal Flavinho (PSB-SP), que propôs a discussão. Segundo a Agência Câmara Notícias, outros sete deputados que estavam na Casa ontem pela manhã, sequer passaram no local do debate. “É um desrespeito com os trabalhadores e com o País. Se for bom para o Brasil, venha aqui e diga”, criticou Flavinho.

Por meio de nota, Paulo Cesar informou que as negociações ainda estão em fase preliminar e, por essa razão, não está autorizado a debater publicamente termos específicos do acordo. O acordo entre a Embraer e a Boeing precisa de autorização federal, já que, com a privatização da empresa em 1994, o governo passou a ter ações com direito a veto. A análise do negócio só deve ocorrer após as eleições de outubro. O anúncio para a criação de uma nova empresa (joint venture) com operações em comum foi criticado na Comissão Geral no plenário da Câmara dos Deputados.

O deputado Flavinho, que reside em São José dos Campos – sede da Embraer – demonstrou preocupação com a manutenção dos empregos, o futuro da empresa e a soberania nacional. “Precisamos ter transparência na negociação e informações corretas para formar uma opinião. Hoje, com tudo o que ouvi, penso que não seria bom para os trabalhadores e nem para o Brasil”, disse o deputado, segundo a Agência Câmara. A norte-americana Boeing vai pagar US$ 3,8 bilhões para ficar com 80% do controle da joint venture, com atuação exclusiva na aviação comercial.

Durante o debate, o diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, Herbert Claros, disse que não há garantias de que a nova empresa vai preservar empregos e direitos dos 13 mil trabalhadores da Embraer, e que demissões já estão ocorrendo. “Separar a área de aviação comercial das áreas de defesa e de aviação executiva, em vez de criar uma salvaguarda nacional, poderá decretar o fim da empresa. Deixar o setor de defesa nas mãos da Boeing é risco à segurança nacional, bem como deixar a Embraer dividida e sem caixa para investir na defesa do País”, alertou.

Em nota lida em Plenário, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), destacou que a Embraer é uma das líderes mundiais em tecnologia de aviação comercial e militar, com faturamento de R$ 6 bilhões por ano e um polo de inovação com 360 patentes. “A Embraer se destaca por aspectos econômicos, sociais e estratégicos e nada do que diga respeito à empresa deve passar despercebido”, disse. A possibilidade de parceria entre Embraer e Boeing é alvo de uma ação popular movida por quatro deputados do PT, que querem a suspensão do negócio.