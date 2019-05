Antes de alcançar a cura de uma doença fatal como o câncer, é preciso ter a chance de um tratamento sério. É isso que move o oncologista pediatra Sidnei Epelman, idealizador e presidente da Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer (TUCCA), que, junto com sua mulher, a psicanalista Claudia Epelman, está à frente de um conjunto de projetos que já atenderam cerca de quatro mil crianças e adolescentes, das quais de 70% a 80% foram curadas. Indiretamente, os benefícios são mais abrangentes. O Programa de Leucemia colabora com diagnóstico assertivo e orientação terapêutica a mais de 500 crianças investigadas.

“O mais relevante é oferecer a oportunidade da melhor oportunidade no combate à doença. O mais importante é cada criança ter acesso ao melhor tratamento. A cura pode não acontecer por outros fatores, que independem de nós, mas, felizmente, temos respostas e dados de curas comparados aos melhores tratamentos do mundo”, diz Epelman ao citar o elevado grau de “final feliz” nas crianças e adolescentes atendidos pela TUCCA. “Cem por cento é oferecer o tratamento”, ressalta. Desde 2001, quando o trabalho começou, a busca é a salvar pacientes e famílias.

Por isso, além do tratamento do câncer em parceria com o Hospital Santa Marcelina, do SUS, na zona leste de São Paulo, a TUCCA realiza atividades com pacientes e familiares, que mudam a rotina do tratamento, trazem aprendizado e entretenimento. “Nosso esforço é direcionado à população carente, com assistência que inclui o lado humano e social. Fazemos o diagnóstico, o tratamento, e suprimos outras necessidades para as crianças e adolescentes portadores de câncer enfrentar a doença da melhor forma e ter a chance de alcançar a cura”, segundo Epelman.

O modelo deste trabalho, junto com o hospital público Santa Marcelina, por meio do Serviço de Oncologia Pediátrica, é único pelo fato de a TUCCA financiar a complementação dos serviços prestados com recursos do Sistema Único de Saúde. Nessa parceria entra uma casa de apoio às famílias com estrutura para as crianças não perderem estudo e até aulas de gastronomia às mães, pelo “Chefs pela Cura”, o hospice – uma casa fora do complexo hospitalar para doentes terminais morarem com familiares enquanto recebem cuidados paliativos – e laboratório.

“O que nos diferencia dos demais hospitais do SUS é poder incrementar uma assistência completa, com sustentabilidade”, enfatiza o presidente da TUCCA. Os recursos vêm da venda de ingressos de concertos internacionais, de doadores privados, jantares, outros eventos como o desfile de moda com mães de crianças e adolescentes com câncer e aulas semanais com renomados chefs na cozinha experimental do ambulatório em Itaquera, também zona leste da capital paulista, no programa Chef Pela Cura, que abrange ainda o “Pão com Pão”, feira de padeiros em shoppings.