O Brasil é mesmo um país peculiar. Nos últimos dias, manchetes foram tomadas por assuntos relativos a dois dos três filhos do presidente da República. O senador Flávio Bolsonaro (PSL–RJ), envolvido em decisão do Ministério Público do Rio de Janeiro, que recorreu ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do presidente da corte, Dias Toffoli, de suspender o uso de dados da Receita Federal e do Conselho de Controle de Atividades Financeiros (Coaf) em investigações. Isso paralisou as apurações contra o senador.

A indicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) para ocupar a Embaixada do Brasil em Washington, é a outra polêmica em torno da família de Jair Bolsonaro (PSL). Ele anunciou a intenção de indicar o filho para ocupar a embaixada na capital norte-americana e desde então tem defendido com ênfase a escolha, ignorando severas críticas, inclusive de sua base de apoio. Ainda na terça-feira (16), o presidente avisou que da parte dele, a indicação já estava definida.

O recurso do Ministério Público fluminense se baseou no argumento de que a decisão de Toffoli prejudica diversas investigações em andamento atualmente no órgão, acerca de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, crime do colarinho branco, dentre outros.

A decisão de Toffoli atendeu a pedido da defesa de Flávio, que era alvo de uma apuração do Ministério Público no caso sobre movimentações financeiras atípicas detectadas pelo Coaf realizadas por parlamentares e funcionários da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), onde o hoje senador exerceu mandato de deputado estadual, até assumir o mandato no Senado neste ano, segundo a Agência Reuters.

Para nomear um filho embaixador do EUA, quebrando longa tradição da diplomacia brasileira e rejeitando a nomeação deste ato como nepotismo, Jair Bolsonaro e o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmam que isso ajudaria a construir uma “parceria efetiva com os Estados Unidos”, uma das prioridades na política externa do governo.

Diante de tudo isso, peculiar é pouco para descrever o Brasil.