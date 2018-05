A atividade fraca no primeiro trimestre, que gerou revisões, para baixo, das previsões do Produto Interno Bruto (PIB) para 2018 não é o mais relevante. O que de fato preocupa para o comportamento futuro da economia é o aumento da volatilidade dos mercados, expresso aqui pela escalada do dólar. A opinião é do economista Luiz Fernando Castelli, da GO Associados. “As condições financeiras da economia são um importante indicador antecedente da atividade, como pode ser visto. Caso esse choque se mostre permanente, e não transitório, deve prejudicar a recuperação econômica e levar a novas revisões para baixo neste ano”, argumenta.

Ainda de acordo com Fernando Castelli, a expectativa é que a política monetária “acomodatícia” faça com que a economia se recupere com maior velocidade nos próximos trimestres. O Comitê de Política Monetária (Copom) cortou a taxa básica de juros em 7,75 pontos porcentuais desde outubro de 2016, para os atuais 6,5% ao ano. “É consenso entre os analistas que tal taxa é um estímulo à atividade econômica. Dado que a política monetária opera com uma defasagem de até doze meses, parte da queda da Selic ainda não se refletiu em consumo e investimento”, explica.

Fernando Castelli acredita que a manutenção da taxa básica de juros na última reunião do Copom, semana passada, contrariando expectativas de mais um corte adicional de 0,25 ponto porcentual, não altera a percepção de recuperação nos próximos trimestres do ano, apesar do ruído gerado pela decisão do Banco Central. A GO estima que de janeiro a março o PIB avançou 0,4%. A consultoria recuou sua projeção para a economia neste ano, de 3,2% para 2,2%. Ausência de estímulos extraordinários ao consumo e aumento de incertezas são as principais causas.

Sem acesso ao Sisbacen, disponível só para bancos, factorings e securitizadoras de crédito estão preocupadas com a votação, no Congresso, de destaques do Cadastro Positivo. Será a oportunidade final de mudar o que o sindicato do setor (SINFAC-SP) chama de distorção preocupante, por igualar pessoas físicas e jurídicas. “Ao receber uma nota, ao invés do histórico completo do devedor, vamos operar às cegas, o que deve ampliar taxas cobradas e restringir a liberação de recursos para pequenas e médias empresas”, diz o presidente da entidade, Hamilton de Brito Junior.

O custo dos planos de saúde para as empresas (em média 13% do valor da folha de pagamento) já se reflete na crescente busca das companhias por ajuda especializada. “Nos primeiros quatro meses deste ano, avançou cerca de 20% a procura por consultoria nessa área. As companhias com um número maior de colaboradores são as que se mostram ainda mais preocupadas, porque para elas o impacto na folha de pagamento é enorme”, afirma Francisco Vignoli, médico e sócio-diretor da Carelink, consultoria de gestão da saúde e logística da informação de saúde.