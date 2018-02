Usando como matéria prima uma iguaria nativa da região amazônica, a empresa alagoana Açaí Concept já ganhou o mundo. Com operações estruturadas em países da Europa e América do Norte, a rede, nascida em 2014, já tem 300 unidades, espera abrir mais 100 este ano e prospecta chegar a 400 pontos de venda em Portugal e Espanha até 2020.

Para ganhar toda essa projeção em tão pouco tempo, o diretor presidente do Grupo Concept Franchising, Miguel Teixeira, diz que a receita foi certeira: “O que fizemos foi pegar o açaí, fruta de muitas qualidades e que já é apreciada tanto em lugares quentes quanto frios, com uma roupagem moderna, conceito inovador simples e higiênico”, conta.

Para este ano a empresa, que opera em formato de franquias, espera um incremento de 35% no faturamento, quando comparado com o ano passado, acelerando o passo também na internacionalização. “A popularização do Açaí se deu muito em função das visitas de turistas estrangeiros ao Brasil, outro movimento foram os atletas, que fizeram o conceito de alimentação saudável se consolidar e nos abrir portas em outras regiões”, detalhou ao DCI o diretor da Açaí Concept, Ricardo Gomes.

Em Portugal a primeira loja da marca foi inaugurada há pouco mais de 18 meses, e a rentabilidade se mostrou bastante alta desde o início da operação. Hoje já são oito lojas funcionando nas regiões de Lisboa e do Porto. “O consumidor português é louco por nosso produto. Tanto que 82,5% dos consumidores que provam pela primeira vez, voltam para consumir e trazem amigos e familiares”, comemora o franqueado master da Açaí Concept em Portugal e na Espanha, Paulo Siqueira.

Até o fim deste mês, a projeção de Siqueira é que mais oito unidades entrem em operação no nosso irmão lusófono. “O projeto é até 2020 termos 100 estabelecimentos em Portugal e 300, na Espanha, para depois expandirmos para outros países da Europa”, detalha.

Na América do Norte os Estados Unidos já conta com uma loja em operação, localizada na Flórida, e a próxima unidade está projetada para iniciar operações até o fim de abril. Além disso, outras nove lojas já foram vendidas em Orlando, sendo que uma delas já tem o ponto definido.

Responsável pela expansão da marca na região, o franqueado máster da América do Norte, Artur Rocha, conta que o gosto pela iguaria tem crescido do modo bastante pulsante. “Acredito que teremos o mesmo boom que houve no Brasil. A previsão para a Açaí Concept é de abrir mais 50 lojas em dois anos”, antecipa.

Com planos tão ambiciosos, a Açaí Concept criou uma verdadeira estratégia global para garantir que o insumo base do negócio chegasse de modo rápido, seguro e pronto para o consumo em qualquer parte do globo. Segundo Gomes, diretor da empresa, hoje a rede tem parceria com o maior produtor da fruta no Brasil.

Ainda que sem revelar nomes, o executivo garantiu que o produtor tem condições de responder modo rápido mesmo em uma situação de alta demanda. Além disso, ele ressalta que as diferenças no paladar e a cultura de cada país também são levadas em conta. “Temos flexibilidade na composição do cardápio adaptando às particularidades e necessidades de cada região.”

Para garantir que o produto seja entregue de modo eficiente e organizado, Rocha explica que um dos diferenciais da empresa é a forma como ela serve a iguaria. “Os nossos concorrentes usam o processo antigo de balde de sorvete e o produto é retirado com uma espátula. No nosso caso, o frozen do açaí sai da máquina em alguns segundos, garantindo a higienização do produto já que não há manipulação direta do alimento. Outra vantagem é que servimos em copos e não em tigelas, então o cliente pode levar para comer no caminho de casa ou do trabalho.”

Hoje a empresa tem seis opções de franquias em valores que variam por região.