O setor atacadista no Pais apresentou, em outubro, de 8,56% sobre um ano antes, sem descontar a inflação do período, disse ontem a Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados (Abad)

Na comparação com setembro de 2018, a alta foi de 6,39%. Com o resultado, na soma do ano, o desempenho foi positivo em +0,58%, valor um pouco inferior à inflação no período. “Apesar da base fraca de comparação, já que tivemos um ano extremamente difícil em 2017, o resultado de outubro demonstra que estamos no caminho de uma retomada econômica consistente. Finalmente, vemos a luz no fim do túnel”, diz o presidente da Abad. Em termos reais, o faturamento do setor em outubro cresceu 3,8% sobre um ano antes, 5,9% ante setembro; mas ainda sofre queda na soma do ano (-2,95%)./Agências