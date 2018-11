O comércio atacadista do Estado de São Paulo voltou a gerar vagas com carteira assinada pelo terceiro mês consecutivo. Em setembro, foram criados 714 postos de trabalho, resultado de 14.661 admissões contra 13.947 saídas. Com isso, o setor encerrou o mês com um estoque de 505.156 empregos formais, alta de 1,7% em relação ao mesmo período de 2017, maior patamar desde setembro de 2015. No acumulado de 2018, o saldo ficou positivo em 7.006 vínculos celetistas. Na soma dos últimos 12 meses, 8.245 vagas formais foram abertas.

Segundo a FecomercioSP, que usa dados do Caged, em setembro, três dos 10 ramos pesquisados registraram saldo negativo: outras atividades (-86 vínculos); vestuário, tecidos e calçados (-61 vínculos); e produtos farmacêuticos e higiene pessoal (-59 vínculos). Por outro lado, os grupos de máquinas de uso comercial e industrial (308 vínculos) foram os destaques positivos. Em 12 meses o destaque foi para o comércio atacadista de itens farmacêuticos e higiene pessoal, com 2.130 vagas abertas, alta de 3,6% sobre um ano antes. / Da Redação