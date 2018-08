A B2W Digital vai passar a oferecer empréstimos aos vendedores ligados a seu marketplace, ampliando assim os serviços financeiros voltados a fomentar capital de giro de empreendedores e empresas parceiras para elevar as vendas na plataforma.

O financiamento será feito por meio de uma parceria com a fintech de crédito Money Plus, que será a instituição financeira atuante na operação. Além do marketplace, que reúne venda de produtos de terceiros em seu sistema, a B2W é dona das bandeiras online Submarino, Americanas.com, Sou Barato e Shoptime.

"A gente agrega toda expertise operacional. Eu conheço o comportamento do vendedor aqui dentro da minha plataforma, quanto ele vende, como ele vende, se ele está crescendo, se está estável", disse o diretor financeiro e de relações com investidores da B2W, Fabio Abrate. O produto, chamado Credit Seller, soma-se à antecipação de recebíveis e amplia a oferta de serviços financeiros aos vendedores da plataforma da B2W.

Em 12 meses até junho deste ano, as vendas do marketplace da B2W somaram R$ 5,89 bilhões, sendo que praticamente todo o montante foi descontado para o vendedor na forma de antecipação de recebíveis, segundo Abrate.

A partir do momento em que o crédito for aprovado, o limite será fornecido com base no histórico de vendas e o pagamento será feito por meio de desconto do valor que a B2W paga ao vendedor duas vezes por mês.

No ano passado, a representatividade das vendas do marketplace no volume de negócios (GMV) da B2W foi de 35 por cento e a empresa, que tem entre rivais empresas como Mercado Livre e o Magazine Luiza, espera encerrar este ano com mais de 50 por cento. Abrate não deu projeções para a participação do marketplace nos próximos anos, mas disse que a expectativa é continuar crescendo. /Reuters