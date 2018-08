Por Flavia Bohone

SÃO PAULO (Reuters) - A B2W Digital vai passar a oferecer empréstimos aos vendedores ligados a seu marketplace, ampliando assim os serviços financeiros voltados a fomentar capital de giro de empreendedores e empresas parceiras para elevar as vendas na plataforma.

O financiamento será feito por meio de uma parceria com a fintech de crédito Money Plus, que será a instituição financeira atuante na operação. Além do marketplace, que reúne venda de produtos de terceiros em seu sistema, a B2W é dona das bandeiras online Submarino, Americanas.com, Sou Barato e Shoptime.

"A gente agrega toda expertise operacional. Eu conheço o comportamento do vendedor aqui dentro da minha plataforma, quanto ele vende, como ele vende, se ele está crescendo, se está estável", disse à Reuters o diretor financeiro e de relações com investidores da B2W, Fabio Abrate. O produto, chamado Credit Seller, soma-se à antecipação de recebíveis e amplia a oferta de serviços financeiros aos vendedores da plataforma da B2W.

Em 12 meses até junho deste ano, as vendas do marketplace da B2W somaram 5,89 bilhões de reais, sendo que praticamente todo o montante foi descontado para o vendedor na forma de antecipação de recebíveis, segundo Abrate.

A partir do momento em que o crédito for aprovado, o limite será fornecido com base no histórico de vendas e o pagamento será feito por meio de desconto do valor que a B2W paga ao vendedor duas vezes por mês.

No ano passado, a representatividade das vendas do marketplace no volume de negócios (GMV) da B2W foi de 35 por cento e a empresa, que tem entre rivais empresas como Mercado Livre e o Magazine Luiza, espera encerrar este ano com mais de 50 por cento. Abrate não deu projeções para a participação do marketplace nos próximos anos, mas disse que a expectativa é continuar crescendo.

No segundo trimestre, o GMV do marketplace da B2W, índice que reúne vendas totais da área, teve crescimento de 85,3 por cento na comparação anual, para 1,5 bilhão de reais, equivalente a 47,2 por cento do GMV total da empresa. [nL1N1V021T]

Entre as iniciativas para impulsionar esses números, a B2W realiza nesta quarta-feira o Seller Day, evento em que reúne vendedores, fornecedores e parceiros estratégicos, com o foco voltado para as vendas da Black Friday, evento promocional realizado no fim de novembro.

A B2W espera 3 mil pessoas no Seller Day desta quarta-feira, acima das 1 mil pessoas registradas no evento realizado no ano passado e superior também às 1.500 pessoas recebidas no Seller Day realizado em abril deste ano, que não tinha o foco em Black Friday.

Além do Credit Seller, a B2W vai aproveitar o evento para anunciar também a possibilidade dos vendedores impulsionarem as ofertas por meio da conta de pagamentos AME Digital, da própria companhia. O serviço, lançado no início de junho, oferece aos consumidores descontos na forma de crédito que fica guardado em contas digitais e que podem ser aproveitados em novas compras na plataforma da B2W.

"A gente vai permitir que na Black Friday os sellers possam turbinar o promocional", disse Abrate, explicando que os vendedores poderão ampliar o desconto oferecido pela plataforma ou aumentar a quantidade de parcelas para pagamentos.

Com as iniciativas, a B2W espera aumentar as vendas da Black Friday em relação ao ano passado, quando os vendedores ligados à sua plataforma do marketplace tiveram vendas 20 vezes acima de "um dia forte de vendas".

Em abril, a empresa anunciou a disponibilização, sem custo até o fim do ano, de 105 mil metros quadrados em centro de distribuição em Itapevi (SP) para os vendedores ligados à sua plataforma e, segundo Abrate, quase toda área está ocupada. [nL2N1RG0SN]

"Está praticamente lotado e estamos avaliando a possibilidade de ter outro centro de distribuição dedicado para o marketplace", disse o executivo, acrescentando que ainda não há definição sobre o assunto.

Ainda na tentativa de engajar os vendedores, a B2W vai apresentar no evento o desenvolvimento do Seller Index, ferramenta para avaliar indicadores operacionais dos vendedores ligados à sua plataforma, como pontualidade na entrega e nível de reclamações.

"Quanto melhor for o Seller Index, mais bem posicionado o seller estará e ele vai ter mais visibilidade", disse.