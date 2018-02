O Magazine Luiza aposta na recuperação da economia como impulso adicional para a manutenção do crescimento dos negócios este ano, destacando que vê como tendência a venda virtual crescendo mais do que as unidades físicas da companhia. O presidente-executivo da rede, Frederico Trajano garante: "No futuro, o marketplace crescerá mais que o e-commerce e o e-commerce mais que as lojas físicas". / Reuters

No quarto trimestre do ano passado, a participação do comércio virtual no total das vendas do Magazine Luiza subiu para 32,3% ante 26,4% em 2016. No e-commerce , as vendas da empresa subiram 47% e o marketplace contribuiu com vendas adicionais de R$ 120,1 milhões no período. Para ganhar mais relevância, a varejista colocou em operação uma nova modalidade de serviço, que libera aos vendedores do marketplace usar os centros de distribuição e as lojas físicas da rede. / Reuters

Apesar do crescimento mais forte no segmento de comércio eletrônico, a empresa ainda vê possibilidade de expansão significativa nas lojas físicas em 2018, tanto pelo desempenho independente das unidades como pela utilização para retirada de produtos comprados no comércio eletrônico. "A gente consegue ser muito rentável (nas lojas físicas) não é só pela questão logística, mas também é um bom negócio", finaliza Trajano. / Reuters