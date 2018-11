A Black Friday deste ano apresentou faturamento de R$ 2,92 milhões, 18% acima do registrado no mesmo evento de 2017. Os dados são da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm).

Esse resultado foi dois pontos porcentuais acima do estimado pela própria entidade antes da realização do evento, que previa um crescimento de 16% na comparação com a edição de 2017.

No total, as lojas virtuais brasileiras receberam mais de 8,9 milhões de pedidos, registrando tíquete médio de R$ 326. As categorias mais buscadas pelos consumidores foram os itens de “Informática”, “Celulares”, “Eletrônicos”, “Moda e Acessórios” e “Casa e Decoração”. Esses dados levam em consideração as compras realizadas entre os dias 22 e 23 de novembro.

De acordo o presidente da ABComm, com Mauricio Salvador, a edição deste ano da Black Friday mostrou um nível de maturidade inédito por parte dos lojistas, que significou também uma maior adesão dos consumidores. “Sendo hoje a segunda maior data do varejo, muitas pessoas se prepararam para aproveitar as promoções já na véspera do evento”, afirmou ele, em nota.

Os dados da ABComm mostraram que cerca de 30% das vendas na Black Friday foram de pessoas antecipando as compras de presentes de Natal. De acordo com o presidente da entidade, a data é tida como a segunda mais importante no calendário do varejo, atrás apenas do próprio Natal. “Em razão disso, muitas lojas virtuais preparam suas estruturas, tanto de logística, de estoque e de tecnologia, para suportar o alto tráfego dos consumidores”, diz Salvador.