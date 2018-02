Após crescer o faturamento em 12% em 2017, a Calçados Bibi pretende acelerar a expansão e abrir 25 franquias no Brasil este ano. Crescendo também no mercado internacional, a empresa quer faturar 25% mais neste ano.

“Fechamos 2017 com 18 novas lojas, totalizando 104 unidades e tendo como projeção para este ano a abertura de mais 25 pontos de operação. Nosso foco será em toda a região Sudeste do Brasil, mas também temos planos de aprofundar ainda mais a expansão no mercado internacional”, revela o presidente, Marlin Kohlrausch.

Em 2017, a Calçados Bibi, empresa focada na fabricação e venda de calçados infantis, implantou 18 novas unidades em diferentes estados brasileiros, além das duas primeiras operações no Peru, na cidade de Lima. Para continuar a expansão internacional, a rede visa marcar presença em países da América do Sul e, após isso, galgar espaços na Europa e nos Estados Unidos.

Apesar da jornada internacional, segundo a empresa, o Brasil ainda é prioridade, com foco em São Paulo. “Contamos com sete unidades na capital paulista e temos a projeção de abrir mais lojas na região”, diz o CEO, Marlin Kohlrausch.

Fundada em 1949, a Bibi está presente em mais de 70 países, como Estados Unidos, Inglaterra, Japão, China, entre outros, via exportação direta a lojistas multimarcas, virtuais ou distribuidores.

“Ao longo deste ano, vamos continuar investindo constantemente em inovação, que é uma premissa básica na empresa. Já a expectativa de crescimento para 2018 na rede de franquias é de 25%, e na indústria de 10% a 12%”, acrescenta Kohlrausch.