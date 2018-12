SÃO PAULO (Reuters) - O Carrefour Brasil planeja investir 1,8 bilhão de reais em 2019, o mesmo montante desembolsado neste ano, disse nesta segunda-feira o presidente do grupo varejista, Noël Prioux.

“Investimos isso este ano e vamos repetir no próximo”, afirmou o executivo em encontro com jornalistas. De acordo com ele, o plano estratégico da companhia seguirá apoiado em três pilares: expansão, transformação digital e transição de hábitos dos consumidores para alimentos mais saudáveis.

O grupo francês tem planos de abrir 20 novas lojas do Atacadão, bandeira de atacarejo que vem sendo o principal vetor de crescimento no Brasil nos últimos meses, e também unidades do Carrefour Express e Carrefour Market.

Prioux não informou, no entanto, a meta de inaugurações para os dois formatos da marca Carrefour.

Segundo ele, a estratégia da empresa ainda prevê aceleração da transformação digital das operações, com destaque para o comércio eletrônico alimentar e não-alimentar.

