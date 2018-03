SÃO PAULO - O Carrefour Brasil questionou a BRF sobre as irregularidades na análise sanitária de produtos alimentícios investigadas em nova fase da operação Carne Fraca deflagrada na última semana pela Polícia Federal e aguarda um posicionamento da empresa, disse nesta segunda-feira o diretor executivo de relações institucionais do grupo varejista, Stéphane Engelhard.

Dona das marcas Sadia e Perdigão, a BRF foi alvo na semana passada de uma operação da PF que culminou na prisão temporária do ex-presidente da companhia, Pedro Faria, e outras 10 pessoas, bem como na suspensão de operações em fábricas de Rio Verde (GO), Carambei (PR) e Mineiros (GO).

"Assim como fizemos com a JBS meses atrás, nós questionamos a BRF sobre o acontecimento e as iniciativas da empresa e ainda estamos aguardando uma resposta deles", contou o executivo.

De acordo com ele, o Carrefour Brasil tem mais de 300 profissionais voltados para questões ligadas à segurança alimentar. "Temos uma equipe forte e preparada para lidar com esse tipo de assunto, não entra mercadoria sem esse reforço", afirmou Engelhard.

(Por Gabriela Mello)