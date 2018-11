Os empresários do comércio ficaram mais confiantes em novembro, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) subiu 1,4% em relação a outubro, para 109,8 pontos. Na comparação com novembro do ano passado, houve crescimento de 0,4% na confiança do setor.

Na passagem de outubro para novembro, a avaliação sobre as condições atuais avançou 0,3%, enquanto as expectativas do empresariado subiram 1,8%. A intenção de investimentos aumentou 1,7%, impulsionada pela alta nas intenções de contratações no comércio (+2,9%).

Em novembro, 70,1% dos entrevistados declararam estar propensos a contratar mais funcionários nos próximos meses, maior porcentual para essa época do ano desde 2014.

A valorização do real nos dois últimos meses, a queda do desemprego e, principalmente, a definição do cenário político têm afastado os temores de que a economia volte a um quadro recessivo nos próximos anos, afirmou Fabio Bentes, chefe da Divisão Econômica da CNC, em nota oficial.

Segundo ele, embora 69,2% dos empresários ainda avaliem negativamente as condições correntes da economia, 80,7% dos entrevistados acreditam em uma melhora no nível de atividade nos próximos meses.

