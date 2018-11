O consumidor brasileiro está mais propenso a pagar dívidas e fazer compras a prazo com a primeira parcela do 13º salário. Os dados foram levantados pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP) e apontam que uma das razões é que caiu a parcela de entrevistados que pouparão o benefício: foram 22,9% no ano passado e 19,6% na pesquisa de 2018.

“A confiança do consumidor subiu após o período eleitoral. Quanto mais seguro e confiante o brasileiro fica em relação à economia, ele poupa menos dinheiro e fica mais à vontade para comprar. Isso nos leva a crer que de fato será um fim de ano positivo, após três anos de crise”, comenta Alencar Burti, presidente da ACSP.

Segundo ele, 43,5% usarão a primeira parcela do 13º para pagar dívidas (contra 42,9% no ano passado e 42,5% no ano retrasado). “É um percentual grande de pessoas que irão quitar ou renegociar dívida, que ficarão liberadas para fazer novas compras a prazo, o que é uma boa notícia para as lojas”, avalia Burti, que também é presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp). / Da Redação