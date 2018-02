O Índice de Expansão do Comércio (IEC), que mensura os resultados dos varejistas no Estado de São Paulo ultrapassou, pela primeira vez desde 2014, a barreira dos 100 pontos, cifra que difere o pessimismo do otimismo do varejista.

O indicador, calculado s pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) cresceu 1,8%, ao passar de 99,7 pontos em janeiro para 101,5 pontos em fevereiro. Em relação a fevereiro do ano passado, houve crescimento de 29,4%, quando o índice registrava 78,4 pontos.

Segundo a assessoria econômica da FecomercioSP, após um pequeno ajuste para baixo em dezembro, o empresário volta a dar sinais de retomada da intenção de contratar e, mais importante, de investir. “A propensão a contratar subiu 24% ante ao mesmo mês do ano passado. No comparativo mensal, houve leve alta de 0,2%”, dizia nota da Federação.

O Nível de Investimento das Empresas (que sinaliza se o empresário está ou não disposto a investir) subiu 4%, ao passar de 82,1 pontos em janeiro para 85,4 pontos em fevereiro. Em relação a fevereiro de 2017, o avanço foi de 37,7%. “Se a economia brasileira, de fato, decolar, a tendência é que esse indicador cresça significativamente, subindo mais 10% ou 20% em relação ao patamar atual. /Agências