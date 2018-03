Por Gabriela Mello

SÃO PAULO (Reuters) - A gigante chinesa de eletrodomésticos Midea abriu uma plataforma de varejo online para vender diretamente mais de 100 produtos de sua linha residencial ao consumidor final no Brasil, em mais um passo para expandir as operações no país, segundo maior mercado para a marca.

O grupo, maior fabricante mundial de eletrodomésticos, desembarcou no Brasil em 2007, inicialmente vendendo itens importados da China sob demanda de grandes redes varejistas, e a partir de 2011 ampliou sua atuação por meio de uma joint venture com a empresa norte-americana de soluções de refrigeração e ar condicionado Carrier.

A parceria permitiu o aumento do portfólio de produtos e a entrada em novas categorias, mas até meados de fevereiro os eletrodomésticos da marca Midea eram comercializados apenas em sites de terceiros.

A Midea foi fundada em 1968 e emprega mais de 133 mil funcionários em um total de 29 unidades de produção no mundo. Em 2016, a receita global da companhia subiu 16 por cento, para 24 bilhões de dólares. No Brasil, o grupo tem duas fábricas, uma em Canoas (RS), onde concentra nove linhas de montagem, e outra em Manaus (AM). Somadas, as duas têm capacidade para produzir mais de 1 milhão de unidades de ar condicionado por ano.

O investimento de 3 milhões de reais em uma plataforma própria de comércio eletrônico no Brasil ocorre após iniciativa similar da joint venture Midea-Carrier na Rússia há cerca de um ano, disse à Reuters o chefe da área na companhia, Érico Souza.

A chamada Midea Store entrou em fase de testes em 15 de fevereiro com 110 produtos, incluindo aspiradores de pó, eletroportáteis, lava e seca e freezers e será oficialmente lançada nesta semana. "O varejo online é o ponto de partida para entendermos melhor o consumidor brasileiro e trazermos produtos mais assertivos, ampliando nosso portfólio", explicou Souza.

Segundo o executivo, a linha residencial de eletrodomésticos e ar condicionado continuará sendo vendida em sites de outros varejistas, mas a loja virtual da Midea disponibiliza alguns produtos exclusivos.

Souza ressaltou que o objetivo do grupo não é competir com parceiros varejistas, e sim realçar a marca. "Não importa se vendemos no nosso ecommerce ou nas varejistas, o que importa é vendermos mais Midea", afirmou.

Questionado sobre o desempenho da loja online ainda na fase piloto, ele disse que as entregas foram melhores que o esperado. Por enquanto, acrescentou Souza, não há planos para abertura de lojas físicas no Brasil, mas futuramente é possível a criação de um programa de fidelização de clientes e serviços como garantia estendida e seguro.

Em relação às perspectivas para os negócios no Brasil, o executivo afirmou que a estratégia da joint venture Midea-Carrier atualmente está focada no crescimento orgânico das operações brasileiras.