SÃO PAULO (Reuters) - O GPA mantém posição de se concentrar exclusivamente na área alimentar e segue procurando compradores para sua divisão de móveis e eletrodomésticos Via Varejo, afirmou o presidente-executivo da companhia, Ronaldo Iabrudi, nesta terça-feira.

"Fizemos de novo em novembro uma avaliação de ativos e mantivemos a convicção de nos focar fortemente no varejo alimentar. Tem oportunidades enormes de crescimento", disse Iabrudi durante teleconferência com analistas. "O processo de venda da Via Varejo continua em andamento", acrescentou. A Via Varejo foi colocada à venda pelo GPA no final de 2016.

Já o vice-presidente financeiro do GPA, Christophe Hidalgo, comentou que a deflação de alimentos, que tem pressionado os resultados da companhia, segue neste início de ano, mas deve se reverter a partir de meados do ano.

"Prevemos inflação anual de entre 3,5 e 4 por cento...Há deflação no primeiro semestre, mas paulatinamente vai se reverter até maio ou junho e a partir de junho esperamos uma recuperação da inflação", disse o Hidalgo.

