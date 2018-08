SÃO PAULO (Reuters) - O Magazine Luiza testa nesta sexta-feira um sistema de entrega em 2 horas de produtos comprados online, para retirada em lojas. O piloto envolve 61 lojas da rede no país.

O teste ocorre em 42 cidades do Brasil e envolve cerca de 50 itens, de celulares a TVs, passando por vídeo games, travesseiros e liquidificadores, disse a empresa. A empresa não disse quando o sistema poderá ser implantado de forma definitiva.

"No começo do ano, a companhia comprou a startup de logística LogBee, que traz a lógica dos aplicativos de táxi para a entrega da empresa. O plano é, no futuro, a LogBee fazer o processo de 'last mile' retirando, com seus parceiros, produtos na loja física e levando até a casa do cliente", disse a empresa em comunicado.

As ações do Magazina Luiza caíam 3,2 por cento às 12h56, enquanto o Ibovespa mostrava baixa de 2,6 por cento.

Mais cedo, a rival B2W afirmou que espera expandir o sistema de entrega "Click & Collect Now", com retirada em loja em até 1 hora, para mais de mil pontos da controladora Lojas Americanas até o fim do ano. O sistema da B2W foi lançado em fase piloto em junho, com dez lojas, e chegou a 100 lojas no mês de agosto.

(Por Flavia Bohone)