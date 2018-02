As 250 maiores varejistas do mundo apresentaram receitas somadas de US$ 4,4 trilhões no ano fiscal de 2016, alta de 4,1% em relação ao ano anterior. Representante do Brasil, as Lojas Americanas é a única empresa nacional a figurar no seleto grupo, na 185ª posição.

Os números foram apurados pelo estudo Deloitte Global Powers of Retailing 2018: mudança transformadora, comércio revigorado, que identificou uma retomada no varejo dos mercados emergentes.

“A economia global está em meio a um período de crescimento relativamente forte e com condições benignas. O crescimento avançou na Europa e no Japão, ficou estável na China e nos Estados Unidos e foi retomado em diversos mercados emergentes”, afirma o economista-chefe da Deloitte Global, Ira Kalish. “Para os varejistas, um crescimento econômico mais forte é sempre bem-vindo. No entanto, eles também devem lidar com as consequências negativas da crescente desigualdade de renda, ações de protecionismo e o potencial impacto do aperto monetário”, alerta.

Pelo terceiro ano consecutivo, o grupo Lojas Americanas figurou entre as 50 companhias com crescimento mais rápido dentre os maiores grupos de varejistas globais, algo que a manteve como a única empresa brasileira representante do ranking das 250 maiores do setor no mundo, ocupando a 185ª colocação.

“É importante perceber que, em geral, as empresas que apuraram melhores resultados entre as gigantes do varejo mundial são aquelas que se adaptaram melhor às múltiplas plataformas de vendas e de atendimento aos clientes”, diz o sócio-líder da Deloitte para o atendimento às empresas do setor de Bens de Consumo e Varejo, Reynaldo Saad.

No ranking global, uma combinação de crescimento orgânico, aquisições e volatilidade da taxa de câmbio alterou as posições de algumas empresas no Top 10 do ranking – que representa 30,7% da receita de varejo geral do Top 250. Nessa linha, destaque para a norte-americana Amazon, que pulou da 10ª para a 6ª colocação, substituindo a The Home Depot (EUA), que recuou para o 7º lugar. Dentre as primeiras colocadas estão o Wal-Mart, Costco Wholesale Corporation e The Kroger Co.

O estudo da Deloitte ainda avaliou uma necessidade de transformação do setor. Para o futuro, as varejistas devem combinar os ambientes físico e virtual, além de utilizar as mais recentes tecnologias - Internet das coisas, inteligência artificial, realidade aumentada e virtual – como ferramentas de gestão e estímulo às vendas.