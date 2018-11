Apostando em um nicho de mercado pouco explorado no Brasil, foi o lançado o portal Apimentou, primeiro site de compras de itens eróticos do País. O objetivo do marketplace é aproximar varejistas do setor aos consumidores finais.

O site inicia suas atividades com 30 lojistas cadastrados e mais de 700 opções de itens, que vão desde modelos modernos de vibradores e masturbadores até produtos inspirados no “sado-fetiche” do filme 50 tons de cinza, como coleiras, algemas e chicotes. Até o final de 2018, serão mais de 2.500 itens na plataforma.

A empresa garante a privacidade dos clientes utilizando sistemas elaborados por desenvolvedores que atendem a grandes marcas como Coca-Cola, Ponto Frio, Casas Bahia e Red Bull. “Investimos na contratação dos melhores parceiros e temos orgulho de trabalhar com empresas que cuidam de e-commerces de sucesso no país”, comenta, por meio de nota, o co-fundador Victor Morete. Ao realizar o cadastro no Apimentou, o consumidor tem acesso a produtos de lojas de todo o Brasil e eventuais promoções. / Da Redação