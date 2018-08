A Netshoes registrou um prejuízo líquido de 38,1 milhões de reais no segundo trimestre, ante prejuízo de 35,2 milhões de reais no mesmo período do ano passado, com recuo nas vendas que sofreram impacto da greve dos caminhoneiros no Brasil, informou a varejista online na noite de quinta-feira.

O resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado somou 200 mil reais, ante Ebitda negativo de 4,6 milhões de reais no mesmo período do ano anterior. A margem Ebitda no trimestre ficou em zero por cento ante margem negativa de 1 por cento no mesmo período do ano anterior.

As vendas líquidas no trimestre recuaram 2,5 por cento para 449,8 milhões de reais, com queda de 1,7 por cento nas vendas no Brasil, impactadas pela greve dos caminhoneiros no final de maio, e recuo de 8,3 por cento no exterior.

A Netshoes destacou a conclusão da reestruturação de 107,7 milhões de dívida com 12 meses de carência e extensão do prazo em um ano, além do acerto para a venda na Netshoes México para o grupo Sierra Capital.