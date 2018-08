A Saraiva anunciou a criação de um canal direto para a venda de edições antigas de livros, em perfeitas condições, e também produtos eletrônicos, usados e reembalados, com descontos de que chegam a até 80%. Com um modelo ‘outlet’ a operação virtual da empresa tem, smartphones, notebooks, consoles, softwares e livros. “Como o estoque de itens disponíveis é limitado, algumas ofertas são oportunidades únicas de compra”, diz o diretor de e-commerce da Saraiva, Felipe Pavoni. / Da Redação

A Replay, grife italiana de jeanswear anuncia o primeiro ponto de venda em outlet. A marca abre hoje ao Catarina Outlet e um espaço de 155 m². Durante os dias 18 e 19 serão distribuídos vouchers nas dependências do outlet que pode adicionar mais 10% de desconto se apresentado no momento da compra. As formas de pagamento são dinheiro, débito e crédito. / Da Redação

O Partage Shopping Parauapebas, no Pará, ganhou nova operação: a Riachuelo. Uma das maiores varejistas de moda do País, a loja âncora será aberta em breve e ocupará uma área dentro do shopping de 1.825m². O espaço seguirá nova estrutura da marca, que visa modernização da rede. “O plano é fortalecer relacionamento com a região, com ampliação e qualificação do mix de lojas e serviços do empreendimento”, diz o diretor de Gestão e Marketing da empresa, Julio Macedo. / Agências

A Pizza Hut acaba de abrir sua quarta nova unidade no maior e mais movimentado aeroporto do Brasil, o GRU em Guarulhos, desta vez no Terminal 2. A nova loja está em um espaço de 54 m² e ficará aberta 24h por dia, em todos os dias da semana. “ Com esta quarta unidade reforçamos ainda mais esta presença”, afirma Saddy Nardino, Gerente Geral de Pizza Hut no Brasil. / Da Redação