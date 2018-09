A rede de supermercados Condor inaugura loja de R$ 40 milhões em Curitiba.

A nova unidade vai gerar mais de 200 novos postos de trabalho e um dos seus diferenciais é a instalação de 1.440 módulos solares na cobertura, que devem gerar, em média, 668.796 KWh por ano, o equivalente para abastecer 280 residências. Esta é a terceira unidade da rede com a tecnologia. / Agências

O Grupo Carrefour Brasil inaugura sua primeira unidade no formato de conveniência em Itapecerica da Serra (SP).

Com esta inauguração, a rede atinge a marca de 122 lojas do Carrefour Express no Estado de São Paulo, sendo 121 delas localizadas na região da Grande São Paulo. A nova loja conta com cerca de 159 m² e mais de 2.800 produtos, sortimento que inclui principalmente itens voltados à reposição diária e prontos para consumo, além de oferta de bebidas geladas. / Agências

O Shopping Center 3 encerrou o primeiro semestre com a presença de 15 novas operações.

Entre as mais recentes inaugurações estão a Giuliana Flores, com sua nova unidade focada nas “rosas encantadas” e a rede Óticas Carol. Outra novidade no mix é um espaço no Piso Augusta, destinado ao modelo de pop-up store. Até 20 de setembro, a Side Walk ocupará o local. O empreendimento está localizado na Avenida Paulista, esquina com a Rua Augusta / Agências