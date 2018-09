O Partage Norte Shopping Natal ganhou nesta semana uma operação da TIM. A nova loja é a primeira no estado do Rio Grande do Norte e é a primeira no formato digital da TIM. No novo espaço, os clientes poderão testar serviços como o Deezer e o TIM Banca Virtual. Além disso, a empresa incluiu, em seu portfólio, a venda de acessórios para celular../ Da Redaão

A Oi ampliou ontem sua atuação no mercado baiano com a inauguração de mais uma loja na capital, no Salvador Shopping. A nova loja tem 120 metros quadrados e faz parte de um modelo de loja com design mais arrojado e com muito mais interatividade para os clientes degustarem os serviços e aparelhos da companhia. A Oi atua na Bahia com 11 lojas próprias e 48 franquias. A inaugiração contou com a presença de executivos da operadora, incluindo o presidente, Eurico Teles Neto./ Da Redação

A Natura, multinacional brasileira de cosméticos, abriu sua centésima loja no modelo "Aqui tem Natura". Lançado no ano passado, o novo modelo de loja, complementar à venda direta, visa estimular o empreendedorismo da rede de mais de 1,1 milhão de consultoras da empresa no Brasil. A loja fica em São Caetano do Sul (SP). "Desde o fim do ano passado e o plano de expansão é chegar a mais Estados até o fim do ano", explica Erasmo Toledo, vice-presidente de venda direta da Natura./ Da Redação

O Grupo Carrefour Brasil inaugura, na última semana mais uma unidade com o formato de conveniência em Itapecerica da Serra (SP). A nova loja do Carrefour Express está localizada no Itapecerica Shopping. Com esta inauguração, a rede atinge a marca de 122 lojas da bandeira no no Estado de São Paulo, sendo 121 delas localizadas na região da Grande São Paulo. / Da Redação