O Assaí Atacadista abriu semana passada uma nova loja na cidade Guarulhos , que já conta com outra unidade da rede. A loja recebeu aportes de R$ 44 milhões e tem mais de 5,5 mil m² de área de vendas. “Nossa expectativa é a mais otimista possível, já que a localização dessa loja permite o acesso de todos os públicos-alvo do Assaí, seja o pequeno e médio empreendedor ou cliente final”, diz Belmiro Gomes, Presidente do Assaí Atacadista. / Da Redação

A Cacau Show acaba de inaugurar mais uma Mega Store. O JundiaíShopping foi o escolhido para abrigar a segunda megaloja da marca . Com foco em oferecer uma experiência completa ao cliente, o local tem mais de 200 m². “Criamos as Mega Stores para a interação dos consumidores com a Cacau Show”, diz o presidente e fundador da Cacau Show, Alê Costa. Até o fim de 2019, a Cacau Show pretende abrir de 15 a 25 megastores. Texto/ Da Redação

Em novembro a Megamatte abriu duas operações no Rio de Janeiro. Uma delas em Ipanema e a outra no Teresópolis Shopping. Os espaços oferecem um amplo mix de produtos a loja tem uma infraestrutura sustentável, que agrega área de vendas e preparo dos produtos em um ambiente. Com isso foi possível reduzir em 90% os resíduos de uma obra convencional, além de diminuir o deslocamento das equipes de um ponto ao outro. / Da Redação