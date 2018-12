O Partage Norte Shopping Natal, no Rio Grande do Norte, anunciou a chegada de novas operações e se prepara para abrir, ainda neste mês, as lojas da Oi, Mioche, Cosern e Crosby. Em 2019, o Shopping abrirá uma nova loja da Casas Bahia. Neste ano, foram oito inaugurações como Lojas Americanas, Livraria Câmara Cascudo, levando o mall a atingir taxa de ocupação de lojas: 98,58%. / Da Redação

A Aramis inaugurou a sua primeira loja na cidade de Bauru, em São Paulo. A unidade fica no Boulevard Shopping Bauru, e além dessa loja, a marca também está presente em mais de dez pontos apenas no estado de São Paulo. A iniciativa faz parte do processo de expansão da companhia, que já conta com 85 lojas em todo o Brasil, entre próprias e franquias, e espera abrir mais três franquias até o fim de 2018./Da Redação

A rede de frango frito KFC, tem plano agressivo de crescimento no Brasil e começou dezembro comemorando a abertura do segundo restaurante no Ceará e o quinto na região Nordeste do país. A nova operação acaba de ser inaugurada no RioMar Fortaleza. No estado, KFC conta também com uma unidade no Shopping Iguatemi Fortaleza. A nova loja tem 60m² e contará e até 2021, o KFC planeja a abertura de mais 10 lojas no Nordeste, sendo três no Pernambuco, três no Ceará, duas em Rio Grande do Norte e duas na Paraíba./ Da Redação

A rede de franquias de moda feminina , Equus Denim Brand acaba de ganhar mais uma loja, dessa vez em Praia grande, em São Paulo, localizada no Litoral Plaza Shopping. A abertura está marcada para hoje (7) e faz parte do plano de expansão da marca no Estão de São Paulo. Com 42 anos de história, a empresa de moda feminina tem 38 lojas abertas e e-commerce. / Da Redação