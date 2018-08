O diretor-presidente do Grupo Pão de Açúcar , Peter Estermann, disse ao jornal francês Les Echos que o GPA não está negociando com a Amazon a venda de sua unidade de comércio de móveis e eletrodomésticos Via Varejo .

Perguntado se havia alguma lógica para conversas com a Amazon, ele disse: "Talvez no futuro, mas não agora".

Uma fonte familiarizada com a situação disse à Reuters em março que a Amazon e a rede francesa Casino , controladora do GPA, estavam negociando um acordo no Brasil de parceria ou venda da Via Varejo, dona das marcas Casas Bahia e Pontofrio.

Estermann disse que o GPA ainda está procurando um comprador para a Via Varejo, e que a venda vai permitir que o GPA se concentrar no varejo de alimentos.

"Estamos focados nesta venda, isso vai acontecer. Não alimentar não é o núcleo de nossas atividades", disse.