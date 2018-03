Tentando se recuperar das perdas acumuladas os dois últimos anos, os atacadistas de produtos industrializados tiveram uma queda menor no faturamento em janeiro deste ano. Ainda pressionado pela crise, o segmento encolheu 3,9% no primeiro mês de 2018, na comparação com o mesmo período de 2017.

Apesar do balanço negativo, a Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados (Abad) ressalta que a retração foi bem menor que a vista no ano anterior, quando as perdas beiravam os 10%. “O ambiente mais favorável ao consumo, inflação baixa e queda nos juros ao consumidor, traz melhores perspectivas para 2018. Mas é imperativo que os sinais de reativação no mercado de trabalho fiquem consistentes” , diz o presidente da Abad, Emerson Destro.

Na comparação com o mês de dezembro de 2017, a retração foi de 7,9%, em termo reais. Em função da base baixa de comparação, já que 2017 foi um ano bastante ruim para o setor, a estimativa de Destro é qu o segmento encerre 2018 o ano no azul. “Esperamos crescer até 1,5%.” / Da Redação