Com a proximidade das festas de fim de ano, os empresários de super e hipermercados podem chegar a faturar até o dobro de um mês comum. A estimativa é Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo (Ibevar).

“Essa movimentação ocorre por conta das comemorações de fim de ano, em que as pessoas se programam para as compras de alimentos para as ceias de Natal e Ano Novo”, conta o diretor vogal do Ibevar, Nuno Fouto.

Os itens mais procurados nos super e hipermercados nessa época do ano são produtos sazonais, como nuts, panetones e cestas de natal, além de carnes, aves e pescados, bebidas (cervejas, espumantes, whiskies) e assessórios e complementos para a data.

A confiança do consumidor e a disposição em gastar também influenciam nesse cenário. Um fator que pode frear compras de fim de ano é a restrição de renda dos consumidores. “Quando sobe essa restrição, primeiro, há uma tentativa de trocar as marcas dos produtos, mas mantendo o consumo. Depois vem a substituição desses itens ”, comenta o especialista. / Da Redação