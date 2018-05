O mercado varejista brasileiro manteve crescimento modesto no mês de abril. Segundo dados do SpendingPulse, Indicador de Varejo da Mastercard, quando visto o varejo restrito, que exclui vendas de carros e materiais de construção, o volume total de comercialização do mês apresentou expansão de 0,3%, ante o mesmo período de 2017. A média dos últimos três meses foi positiva, totalizando 2,3% de aumento – quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Na comparação interanual, o e-commerce cresceu 27,5%./ Da Redação