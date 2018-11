NOVA YORK (Reuters) - O grupo varejista norte-americano Walmart reportou nesta quinta-feira alta de 3,4 por cento nas vendas em lojas dos Estados Unidos abertas há pelo menos um ano, conforme mais clientes compraram nas lojas e no site da rede, motivados por uma economia forte.

O crescimento das vendas comparáveis, excluindo combustíveis, excedeu as expectativas de analistas de 2,87 por cento, de acordo com dados IBES da Refinitiv.

Só no comércio eletrônico, as vendas saltaram 43 por cento no terceiro trimestre, após aumento de 40 por cento no trimestre anterior. O desempenho do ecommerce do Walmart tornou-se uma métrica amplamente esperada num momento em que a companhia se esforça para enfrentar a concorrência da gigante Amazon.com por participação de mercado.

O lucro ajustado por ação do Walmart aumentou para 1,08 dólar por ação, superando a estimativa de 1,01 dólar por ação. A varejista ainda elevou as projeções para 2019 do lucro e das vendas comparáveis, excluindo combustíveis, nos Estados Unidos.

(Por Nandita Bose)