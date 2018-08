As vendas do comércio lojista do Rio de Janeiro registraram queda de 5,3% em julho, em comparação com o mesmo mês de 2017, segundo Termômetro de Vendas feita mensalmente pelo Centro de Estudos do Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio).

Com isso o indicador atinge o sétimo mês consecutivo de resultado negativo Na soma dos sete meses do ano ante o mesmo período do ano passado a queda foi de 4,7%.

A pesquisa mostra que todos os setores dos bens não duráveis e duráveis tiveram resultados negativos. Os que registraram as maiores quedas no faturamento foram Tecidos (-9,3%), Calçados (-6,4%) e Confecções (- 4%%). Entre os bens duráveis, Óticas (-10,1%), Móveis (7,8%), Jóias (-6,7%) e Eletrodomésticos (-5,5%).

“Este fraco desempenho também mostra que o quadro atual da economia no Estado do Rio de Janeiro, com o desemprego em alta, a violência e o desenfreado crescimento da camelotagem continua influenciando bastante no resultado das vendas”, comentou, por meio de nota, o presidente do CDLRio, Aldo Gonçalves. / Da Redação