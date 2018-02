Após passar por um período de adaptação ao mercado brasileiro a Via Varejo, braço do Grupo Pão de Açúcar que vende móveis e eletromésticos, atingiu seu ponto de inflexão. Com lucro de R$ 197 milhões em 2017, a varejista incorporou eventos sazonais no calendário da empresa; movimento que abre caminho para um 2018 ainda mais promissor.

"Historicamente, não tínhamos participação forte no evento sazonal do saldão de janeiro, mas decidimos fazer diferente e nossa estratégia mostra que a decisão foi correta. Janeiro foi muito bom", disse o diretor executivo de finanças da empresa, Felipe Negrão, fazendo menção às promoções de início de ano.

Para este ano, o diretor-presidente da Via Varejo, Peter Estermann, considera que o mercado está "bastante saudável" e a companhia bem posicionada em termos de capacidade competitiva.

De acordo com Estermann o objetivo neste ano é investir R$ 506 milhões, sendo R$ 250 milhões no processo digital para a transformação. “Esse Capex (ainda a ser aprovado) é o suficiente para fazermos essa transformação. Vamos investir R$ 150 milhões para ampliação de lojas físicas e o restante para alguns outros processos estratégicos”, disse.

Dentro dos investimentos também se destacam o modelo de loja Smart, que são operações físicas com caracteíriscas de compra virtual. De acordo com Estermann, a meta é que 80 unidades adotem este modelo inovador. Além disso, ele ressaltou a importância das lojas premium, desenhada na bandeira Ponto Frio, que tem oferecido mais serviços.

O diretor financeiro e de relação com investidores da companhia ressaltou ainda a melhora da percepção do grupo sobre a inadimplência, que recuou ano passado e deve seguir nesta linha. “Apesar da crise, de 2014 para cá nós melhoramos o resultado do serviço financeiro em 50% em 2017. Esse resultado é muito maior que no ano passado”, ressalta.

Outra forte tendência no ambiente digital do grupo são os marketplaces. Segundo o diretor-executivo do canal online da ViaVarejo, Flávio Dias, o esforço de crescer nesse canal continua neste ano. “Passamos a oferecer venda de serviços no marketplace, abrimos a possibilidade de revender os serviços manufaturados no site do Barateiro. Estamos trabalhando para ampliar os nossos serviços. Para este ano, nosso objetivo é acelerar o processo do marketplace do barateiro, no segmento full-commerce.”

De acordo com ele o setor cresceu dois dígitos em 2017, incremento maior que o visto nas lojas físicas. “O dado principal era resgatar a rentabilidade do canal online. A gente espera que em 2018 venha um crescimento de duplo digito maiores que em 2017”, diz.

De acordo com o balanço operacional da Via Varejo em 2017, o grupo obteve no quarto trimestre lucro líquido de R$ 129 milhões, 72% mais que o verificado um ano antes. A companhia, dona das redes de varejo de eletroeletrônicos Pontofrio e Casas Bahia, acumulou em 2017 lucro de R$ 195 milhões, revertendo prejuízo de R$ 95 milhões em 2016.