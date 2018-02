A incubadora de tecnologia do Walmart, a Store No 8, anunciou ontem a compra da startup de Realidade Virtual (VR) Spatialand. O objetivo é usar a empresa para construir produtos para as lojas e o site da varejista norte-americana.

A Spatialand, que trabalhou com a Store No 8 em um projeto de realidade virtual (VR) no ano passado, é uma plataforma de software que ajuda a criar experiências de VR . A diretora da incubadora do Walmart, Katie Finnegan, assumirá como presidente-executiva interina da nova companhia de realidade virtual. Já Kim Cooper, da Spatialand, e o consultor Jeremy Welt, da Store No 8, assumirão funções sêniores na nova empresa, de acordo com comunicado divulgado pela empresa.

Os termos financeiros do acordo não foram relevados. O anúncio surge em um momento em que varejistas buscam avanços tecnológicos para melhorar a experiência dentro das lojas e no ambiente on-line.

Em janeiro, a gigante do comércio eletrônico Amazon lançou sua loja de produtos alimentícios sem caixas registradoras, a Amazon Go, que depende de câmeras e sensores para monitorar o que os compradores removem das prataleiras e o que devolvem.