Dayane expulsa? Peoa rasga casaco de Rico com faca e web se revolta

“Dayane expulsa” se tornou uma das trends do Twitter na noite de segunda-feira, 15 de novembro, após a modelo rasgar com uma faca o casaco de Rico. A cena em A Fazenda 2021 viralizou nas redes sociais e, além dos fãs do programa, revoltou participantes já eliminados.

Dayane expulsa? Vote

Dayane merece ser expulsa após rasgar casaco? Deve ser expulsa

Não merece expulsão Vote

Por que Dayane rasgou o casado de Rico?

A amizade de Rico e Dayane chegou ao fim e deu espaço a uma das maiores rivalidades da Fazenda 2021. Nesta segunda-feira (15), no entanto, internautas usaram as redes sociais para repercutir um dos ataques de Dayane contra o ex-MTV: quando ninguém estava vendo, a modelo pegou uma faca e rasgou um casado de Rico.

A peça estava pendurada em um dos ganchos comuns da casa e, depois de destruí-la, a modelo deu risada, disse que ‘ninguém viu’ e debochou da situação: “Tão boa essa sensação”, disse.

Logo depois da atitude de Dayane, Valentina Francavilla, que também está brigada com Rico Melquiades tentou conter a amiga.

Assista ao vídeo do momento do ‘surto’ de Dayane na Fazenda 2021:

Ex-participantes criticam atitude de Dayane

A atitude de Dayane na Fazenda 2021 foi assunto para peões que já foram eliminados do programa. Liziane Gutierrez, por exemplo, não economizou críticas para a modelo e resumiu o comportamento da peoa como ‘maldade’.

“Que horror gente! Estou assustada, sem contar que faca é um perigo e tesoura também. O Rico não merece passar por isso, espero que tomem alguma providência. Se crescer pra cima do Rico com o intuito de desestabilizar ele, nessa altura do jogo, é baixo demais. Deus dê o controle e sabedoria para o meu amigo! Estou orando por você. Deixa que a gente faz a Justiça acontecer aqui fora. Não me conformo vendo maldade, não mesmo.“, escreveu a primeira eliminada da Fazenda 2021.

Erika Schneider, que foi uma das melhores amigas de Rico em a Fazenda 2021, também usou as redes para criticar a modelo e disse que faltou noção para Dayane. “A noção passou longe… ‘Ninguém viu’, disse ela em um reality show”, publicou.

As críticas, no entanto, não ficaram reservadas para as amigas de Rico. Tati Quebra Barraco, uma das maiores desavenças do ex-MTV na Fazenda 2021, comentou a ação de Dayane, foi alvo de críticas dos fãs e discutiu com internautas sobre o fato. “Foi um livramento”, escrever a cantora fazendo referência ao fim da amizade entre os participantes.

Acusada de escolher ‘um lado’ e de defender Rico, Tati respondeu um internauta: “Estou apenas de um lado, o de fora”.

Para Lary Bottino, a atitude de Dayane na Fazenda 2021 foi ‘deplorável e asquerosa’. Veja o que disse a peoa nos stories do Instagram:

“Essa é a cena mais deplorável e asquerosa que já pude ver em toda minha vida. […] Os valores estão invertidos, é uma pena ver uma cena dessa e ver pessoas rindo disso. Isso fere a integridade não só dele, como a nossa, que estamos assistindo. Não tem sido fácil para mim entender e aceitar o porquê de ter saído tão cedo de um grande sonho meu, mas, ao mesmo tempo, meu coração lamenta fortemente de perceber o quanto as pessoas são/estão cada dia mais doentes por dinheiro por ser quem são mesmo.”

Victor Pecoraro, quarto eliminado da Fazenda 2021, disse que estar confinado no reality deve estar insuportável com o clima que tomou conta do programa.

Acompanhe as notícias da Fazenda 2021 no DCI.