Enquete a Fazenda 2021: Erasmo, Rico ou Solange, quem deve sair?

A 7ª roça da Fazenda 2021 está formada e Erasmo, Solange e Rico se enfrentam pela permanência no programa da Record TV. Nesta quinta-feira, dia 4 de novembro, um dos participantes será eliminado e dará adeus a chance de embolsar R$ 1,5 milhão. Vote na enquete a Fazenda 2021 do DCI e responda: quem deve ser eliminado nesta semana?

Enquete a Fazenda 2021 – Quem está na roça?

Rico Melquiades: o peão é um dos nomes mais polêmicos da edição e coleciona atritos entre os participantes do reality. Nesta semana, o influenciador foi para a roça como a indicação da fazendeira da semana, Sthe Matos. Ele ocupou o primeiro banco da berlinda sob acusações de não ter caráter e fazer de tudo para desestabilizar os concorrentes. Essa é a terceira vez que Rico vai para berlinda, contando com a vez na qual virou fazendeiro.

Solange Gomes: a ex-musa da Banheira do Gugu estava na baia nesta semana, mas, depois da revelação do poder da chama vermelha, passou a compor o grupo dos moradores da sede. A peoa foi o nome mais votado da casa, com cinco votos, e sentou no segundo banquinho da berlinda. Essa é a segunda vez que Solange vai para a roça. Ela deve sair? Participe da enquete a Fazenda 2021 e opine.

Erasmo Viana: o influenciador e ex de Gabriela Pugliesi foi parar na roça e aparece na enquete da Fazenda 2021 nesta semana por conta de um erro de cálculo na noite de formação da berlinda. Ele ganhou o poder da chama vermelha de Tiago Piquilo e pôde substituir todos os moradores da baia por participantes da sede. Erasmo se colocou na baia e foi puxado para a roça por Solange Gomes.

Como votar no R7?

A enquete oficial da Fazenda 2021 está aberta e, para definir quem é o próximo eliminado, o público deve votar no participante que merece permanecer no reality. Para votar, basta acessar o www.r7.com e clicar no banner ‘A Fazenda’ com a pergunta ‘Quem você quer que fique em A Fazenda 2021?’.

Na quinta-feira (04), o peão menos votado deixará o programa. O anúncio da decisão do público vai acontecer, ao vivo, às 22h45 (horário de Brasília), na Record TV e PlayPlus.

Como assistir a eliminação da Fazenda 2021?

O resultado da roça desta semana será anunciado por Adriane Galisteu, ao vivo, nesta quinta-feira (04). O programa vai ao ar, às 22h45 (horário de Brasília), na Record TV. Para assistir online, basta acessar o PlayPlus – o streaming da emissora – e escolher a aba ‘no ar’, que pode ser acessada nas contas gratuitas. Assim, o usuário tem acesso ao mesmo sinal aberto da Record TV.

Também é possível assistir ao programa com a assinatura paga do streaming, que custa R$ 12,90 por mês e dá acesso ao sinal de 9 câmeras ao vivo. Com a assinatura paga, é possível acompanhar a interação dos peões durante os intervalos do programa.

