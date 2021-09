Enquete A Fazenda 2021: quem deve escapar da roça e virar fazendeiro?

A primeira roça da Fazenda 2021 está forma e agora três indicados têm a chance de virar o jogo. Hoje, quarta-feira (22), Solange, Liziane e Erika disputarão a Prova do Fazendeiro, e quem ganhar está fora da berlinda. Então, quem deve fugir da roça e virar o novo fazendeiro? Vote na enquete A Fazenda 2021 e conte sua sua opinião.

Depois do programa ao vivo de terça-feira (21), quatro nomes estão condenados à primeira roça da Fazenda 2021: Nego do Borel, Solange, Liziane e Erika. Acontece que, segundo o regulamento do programa, apenas três dos participantes serão votados pelo público e um dos ocupantes da roça conseguirá escapar da eliminação e ocupar o lugar de fazendeiro da semana.

Nego do Borel, por ter sido vetado durante a formação da roça, não compete ao cargo de líder da semana. Com isso, apenas Erika, Solange e Liziaze podem escapar da roça.

Quando será a eliminação na Fazenda 2021?

A eliminação na Fazenda 2021 será na quinta, 23 de setembro, a partir das 22 horas e 45 minutos.

N sexta, o público confere a repercussão da primeira eliminação entre os peões restantes e assistem a um resumo da convivência dos participantes ao longo do dia. A festa, como começa tarde, só é transmitida, na TV aberta, por poucos minutos, antes do final do programa. No sábado, o público confere tudo o que rolou na festa da Fazenda 2021 e, no domingo, um resumo da conivência.

Segunda-feira, com a Prova de Fogo, o jogo volta a rodar e novos peões começam a ser encaminhado para a próxima roça. A lógica se repete até a final do reality, em dezembro deste ano. Veja mais sobre a programação da Fazenda 2021 no DCI.