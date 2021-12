Hoje, 03 de dezembro, sexta-feira, é dia de festa na Fazenda 2021. A comemoração acontece depois da eliminação de Dayane, a 11ª eliminada do reality da Record TV pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Além da festa, o público também vai poder assistir a repercussão da eliminação e tudo o que rolou entre os participantes ao longo da madrugada. Anote que horas começa a Fazenda 2021 hoje e como assistir a festa no programa.

Que horas começa a Fazenda 2021 hoje

Segundo a programação da Record TV, 22h45 (horário de Brasília) é que horas começa a Fazenda 2021 hoje, 3 de dezembro. Também será possível assistir a Fazenda 2021 no PlayPlus – o streaming oficial da Record TV. Online, existem dois jeitos de assistir a disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão: o modo gratuito e o modo pago.

Para assistir grátis, é preciso criar um cadastro na plataforma da emissora usando dados básicos como nome e e-mail. Por lá, para assistir, o usuário tem acesso ao mesmo sinal da TV e precisa ficar atento a que horas começa a Fazenda 2021 hoje (03/12).

Já no modo pago, o assinante tem acesso a vários sinais de dentro da sede e pode acompanhar a convivência dos peões durante 24 horas. Para isso, a assinatura custa a partir de R$ 12,90 por mês.

Quando termina A Fazenda 2021?

A competição pelo prêmio de R$ 1,5 milhão está próxima e a Record TV já bateu o martelo sobre o último dia da Fazenda 2021: 16 de dezembro, na terceira quinta-feira do mês.

Ainda não se sabe, por exemplo, se a final vai ter plateia ou se a participação do público vai acontecer apenas com a enquete final da Fazenda 2021.

Acompanhe as últimas notícias da Fazenda 2021 no DCI e fique por dentro do reality.