Quem ganhou a Prova do Fazendeiro: Rico vence e escapa da roça

Rico Melquiades foi quem ganhou a Prova do Fazendeiro transmitida nesta quarta-feira, 01 de dezembro, e conseguiu se livrar da roça da semana. Com isso, a 11ª eliminação do reality será decidida entre Solange Gomes, Dayane Mello e Marina Ferrari. Veja como foi a disputa pelo chapéu do poder.

Rico é quem ganhou a Prova do Fazendeiro

Rico Melquiades foi quem ganhou a prova do fazendeiro nesta semana e assumiu o comando do reality da Record TV.

A Prova do Fazendeiro foi disputada por Rico, Solange e Marina. O ex-MTV, que foi mandado para a roça como o participante mais votado da noite, levou a melhor e conquistou o cargo de maior autoridade no reality. Além disso, ele também escapou oficialmente da enquete a Fazenda 2021 e não corre mais o risco de ser o próximo eliminado.

Rico viveu dias de atritos dentro do confinamento e está em uma verdadeira guerra com MC Gui e Dynho, além dos desentendimentos com Dayane Mello, que apesar de perder força, continua a todo vapor. Essa é a terceira vez que o peão assume o cargo de Fazendeiro.

Prova do Fazendeiro

A Prova do Fazendeiro desta semana foi ao ar, ao vivo, nesta quarta-feira (01/12) e os confinados foram desafiados a competir em uma dinâmica de habilidade e velocidade. Para escapar da roça, os roceiros participaram da Prova do Tik Tok e tiveram que reproduzir três desafios que estão em alta na plataforma: O Chão é Lava, Desafio do Copo e Jogo da Velha.

O participante que fez cada um dos desafios em menor tempo ganhava os pontos da rodada, que foram definidos e divulgados para o público com antecedência.

Na primeira rodada, Marina levou a melhor e ganhou os primeiros 50 pontos no quadro geral. O segundo desafio foi vencido por Solange Gomes, que garantiu 75 pontos no placar.

O terceiro e último desafio, o que definiu quem ganhou a Prova do Fazendeiro, era um jogo da memória e Rico levou a melhor, garantindo para si 100 pontos para o placar. Assim, Rico é o fazendeiro da semana.

Quem já ganhou a prova do fazendeiro

1 – Gui Araújo

2 – Erika Schneider

3 – Gui Araújo

4 – Rico Melquiades

5 – Dayane Mello

6 – Arcrebiano

7 – Sthe Matos

8 – Marina Ferrari

8 – Gui Araújo

9 – Rico Melquiades

10 – MC Gui

Com o anúncio de que Rico Melquiades é quem ganhou a Prova do Fazendeiro, os principais alvos para a roça da semana que vem são: Dynho, MC Gui e Sthe Matos.

Que dia vai acabar a Fazenda 2021?

A programação do reality da Record TV está prestes a sofrer algumas alterações e o motivo é bem simples: a final vai acontecer no dia 16 de dezembro, na quinta-feira. O programa será transmitido na Record e no PlayPlus às 22h45 (horário de Brasília) e contará com apenas quatro participantes.

Acontece que ainda restam 10 famosos no confinamento, o que significa que mais seis peões terão que ser eliminados. A Record TV ainda não divulgou como será o esquema de eliminação dos últimos dias. Mas uma coisa é certa: a convivência entre os confinados ainda vai dar o que falar.

Além do primeiro lugar, que leva o prêmio de R$ 1,5 milhão, o segundo colocado também deverá sair premiado, mas com um carro 0KM, assim como aconteceu com MC Biel na edição anterior.

