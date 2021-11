Quem ganhou a Prova do Fazendeiro: Rico vence e escapa da roça

O cargo de maior autoridade na Fazenda 2021 esteve em jogo entre os roceiros da semana e Rico Melquiades é quem ganhou a Prova do Fazendeiro. A prova aconteceu ao vivo, nesta quarta-feira (17), e o humorista precisou derrotar Valentina e Solange para escapar da berlinda.

A Prova do Fazendeiro foi disputada por Rico Melquiades, Valentina e Solange Gomes. O ex-De Férias Com o Ex, que foi para a berlinda como o nome mais votado na formação da roça, levou a melhor e voltou para a sede do confinamento no cargo de maior autoridade no reality – além de sair oficialmente da enquete pela eliminação da semana.

Rico viveu dias complicados ao longo da semana no reality. O peão está em uma verdadeira guerra com Dayane Mello e volta para a sede em meio ao atrito com a modelo.

Prova do Fazendeiro

O resultado da formação da roça desta semana incluiu a definição do trio que participou da Prova do Fazendeiro da vez: Rico Melquiades, Valentina Francavilla e Solange Gomes. A dinâmica foi ao ar, ao vivo, nesta quarta-feira (18) e os participantes foram desafiados a mostrar habilidade em uma prova de velocidade e estratégia.

Os participante tiveram que colher a maior quantidade de milho enquanto uma música tocava. Quando a música parava, uma arma era disparada em alvos e, se os peões não estivessem em seus postos e a tinta acertasse o alvo do participante, toda a colheita da rodada era perdida.

Solange ficou em último lugar e foi eliminada na primeira rodada. Rico e Valentina seguiram na competição. Na rodada final, no entanto, Rico levou a melhor e é o fazendeiro.

Quem já ganhou a prova do fazendeiro

1 – Gui Araújo

2 – Erika Schneider

3 – Gui Araújo

4 – Rico Melquiades

5 – Dayane Mello

6 – Arcrebiano

7 – Sthe Matos

8 – Marina Ferrari

8 – Gui Araújo

9 – Rico Melquiades

Quem está na roça?

Com a oficialização de quem ganhou a Prova do Fazendeiro, a nona roça da edição está oficialmente formada: Aline Mineiro, Solange Gomes e Valentina.

A escolha do próximo nome que deixará o programa está nas mãos do público e a votação será feita no R7.com. O resultado será revelado, ao vivo, por Adriane Galisteu, na quinta-feira (18). Veja como os participantes foram parar na roça desta semana:

Aline Mineiro: a ex-Panicat foi o primeiro nome confirmado na roça desta semana. Ela foi votada por Gui Araújo, que era o fazendeiro, e ainda vetada da Prova do Fazendeiro por Solange Gomes. Essa é a segunda roça de Aline na Fazenda 2021.

Valentina Francavilla: a participante ‘caiu de paraquedas’ na roça desta semana. Ela estava salva até o último segundo da formação da berlinda, mas ocupou o lugar de Dayane depois que Dynho usou o Poder do Lampião. Essa é a segunda roça de Valentina.

Solange Gomes: a peoa está em sua terceira roça. Nesta semana, Solange apareceu entre os nomes da berlinda depois de sobrar sem ser salva no resta um. Ela foi quem vetou Aline da prova do Fazendeiro.

O menos votado dos três será eliminado nesta quinta-feira (18). A Fazenda 2021 vai ao ar, na Record TV e PlayPlus, ao vivo, às 22h45 (horário de Brasília).