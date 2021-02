BBB21: profissão da mãe de Sarah explica lado “espião” da sister

Depois que as táticas de Sarah para escutar as conversas dos colegas foi decifrada pelo público e explicada pela sister em uma papo com alguns colegas, muita gente apelidou a brasiliense de “espiã do BBB21“. Uma nova revelação mostrou que a participante tem a quem puxar. Em entrevista ao Jornal Extra, a mãe da consultora de marketing contou que é militar e já trabalhou no BOPE de Brasília.

Após ganhar destaque no programa, Sarah ficou conhecida por sua estratégia de ouvir as conversas dos adversários escondida ou de forma disfarçada.

Quem é a mãe de Sarah do BBB21?

Maria Abadia, mãe de Sarah, é militar e já trabalhou no BOPE em Brasília. “Nunca deixei a Sarah em creche, a levava para o meu trabalho quando preciso. Minha filha cresceu nesse meio e não tenho dúvidas que isso contribuiu para que ela crescesse segura de si. Também a ensinei a enxergar a malícia, para se proteger. O que ela faz na casa não é fofoca, é como se fosse uma guerra e ela está querendo descobrir o segredo do inimigo para agir”, disse a mãe da participante do BBB21 em entrevista ao Extra.

Maria também contou que já tentou participar do reality show anos atrás, a militar se inscreveu para o Big Brother Brasil 2, pois adora o programa. “Ver minha filha na tela da Globo também é a realização de um sonho”, disse.

Quais são as táticas de espionagem de Sarah?

Sarah dorme no quarto cordel, no entanto, guarda suas roupas e maquiagem no quarto colorido, em que dormem quase todos os adversários da sister, como Karol Conká, Lumena, entre outros. Com isso, ao usar o quarto dos “inimigos” para tomar banho, se trocar e maquiar, a sister costuma passar despercebida pelos colegas de confinamento do BBB21 e vive ouvindo conversas e estratégias.

