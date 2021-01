BBB21: qual a diferença entre VIP e xepa?

O BBB está há 19 anos no ar e segue se renovando a cada edição. Atualmente a Globo está promovendo o BBB21, sob o comando de Tiago Leifert. Apesar de longevo, o reality show segue causando dúvidas nos novos telespectadores em relação a sua dinâmica. Uma dos principais perguntas é: qual a diferença entre VIP e xepa? O DCI conta.

Qual a diferença entre VIP e xepa do BBB21?

Toda semana após a prova do líder, o vencedor ganha uma quantidade de pulseiras para distribuir aos colegas de confinamento. No BBB21, por exemplo, Nego Di se tornou o primeiro líder e ganhou 10 pulseiras para escolher o lado VIP da casa. Ele obrigatoriamente ficou com uma e entregou outras 9.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O lado VIP da casa tem direito a desfrutar de um cardápio ilimitado, além de poder preparar e fazer as refeições em uma cozinha equipada. No entanto, quem estiver na xepa terá que se adaptar a um cardápio restrito a arroz, feijão, ovo e goiabada.

Quais as regras do VIP e xepa?

Apesar das regalias, o lado VIP não pode comer nenhum alimento da xepa, assim como a xepa não poder comer nada do VIP, ou que não esteja no cardápio limitado. Em caso de quebra de regra, a produção tira entre 50 e 500 estalecas de quem cometeu a infração.

Para que serve as estalecas?

As estalecas funcionam como o dinheiro do BBB21. Cada participante recebe uma quantidade X no início de cada ciclo para fazer compras no mercado BBB. No reality show da Globo, a produção não renova a dispensa da casa. Com isso, toda semana o mercado BBB é aberto (podendo ou não ter variação de preços) em que os participantes compram os mantimentos da semana.

O cardápio da xepa é 100% restrito no BBB21?

Os integrantes da xepa não podem comer de forma ilimitada na maioria dos dias da semana. No entanto, a produção permite que todos comam alimentos das festas que normalmente acontecem as quartas e sextas-feiras. Mas, apesar da colher de chá, a produção não libera que tanto integrantes do VIP quanto da xepa, levem alimentos das festas para dentro da casa.